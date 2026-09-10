Aragón tendrá ley de Vivienda 'anti okupas' y con prioridad nacional: "Si hay que esperar a Sánchez vamos apañados"

El consejero de Vivienda, Octavio López, desde la tribuna. Cortes de Aragón

La nueva ley de Vivienda de Aragón ha dado su primer paso en las Cortes: la toma en consideración. El consejero, Octavio López, ha defendido que es el texto que la Comunidad “merece, necesita y lleva esperando demasiado tiempo”.

Lo ha hecho con la oposición de la izquierda, que cree que el proyecto de ley se queda “corto”, “no pone freno a la especulación y ni combate el alza de los precios”.

La ley incluirá la prioridad nacional pactada con Vox en abril para hacer presidente a Jorge Azcón y será 'anti okupas'.

Para el titular de Vivienda, Aragón sigue sin disponer de un parque público suficiente para hacer frente al “dramático” escenario que se vive en la sociedad española.

En su opinión, esta ley es una oportunidad para “poner fin a esta anomalía”. “La vivienda no puede ser un problema enquistado y permanente. No hablamos solo de ladrillos, suelo, alquileres e hipotecas, sino de proyectos de vida, de familias que quieren formar un hogar”, ha recordado.

López ha defendido que el Ejecutivo autonómico no ha perdido el tiempo; que está construyendo, movilizando inversión pública y privada y buscando soluciones adaptadas a cada territorio.

El problema es que 47.000 jóvenes aragoneses siguen sin poder emanciparse. “Y si tienen que esperar a Casa 47 o al Gobierno de Sánchez van apañados”, decía en referencia a las políticas anunciadas por Moncloa.

El consejero asegura ser consciente de que para la crisis actual no hay una única solución, dado que las realidades son diversas. Por ello, ha prometido más ayudas, más rehabilitación y más agilidad administrativa con el objetivo de conseguir un equilibrio entre compra y alquiler, entre lo público y lo privado y entre la protección social y la seguridad jurídica.

“Una buena política de vivienda no puede construirse desde los extremos”, ha advertido.

El PP ha vuelto a llevar al Parlamento el mismo proyecto que hace año y medio con el fin de avanzar lo más rápido posible. Pero aquel momento “era distinto al actual”, ha reconocido López, ya que, entonces, los populares estaban en minoría.

“Hoy tenemos una nueva oportunidad para que la cámara haga lo que la sociedad espera de nosotros”, ha destacado.

El PP contará con el apoyo de sus socios de Vox. Los de Abascal han asegurado que sus enmiendas “mejorarán el texto” y han criticado el “completo fracaso” del Gobierno de Lambán, que tenía a CHA al frente de las políticas de vivienda.

Sus aportaciones irán en dos líneas: la prioridad fundamental, que ven fundamental, y el ‘no’ a la okupación.

“Quien cumple la ley no puede quedar detrás de quien la incumple. La vivienda social es para quien Y sobre la prioridad nacional, ha dicho: “Es justo y legítimo que este Parlamento piense primero en nuestros jóvenes y trabajadores, en quienes han construido Aragón”.

Especialmente duro ha sido el PSOE. Para el diputado Jesús Morales, esta es una pésima ley.

A su juicio, PP y Vox no actúan con la vista puesta en la vivienda como derecho fundamental.

También ha preguntado abiertamente si esta vez la medida saldrá adelante “o se les romperá el amor de tanto usarla”.

Morales no se ha quedado ahí. También ha preguntado cuántas viviendas se han entregado en estos tres años y ha criticado que no se declaren zonas tensionadas en el territorio. ¿La respuesta del PP? Que van a seguir sin hacerlo por los nocivos efectos que han tenido en las ciudades donde sí se han aplicado.

En contra de la ley también han intervenido Mascún Ariste, de CHA, y Marta Abengochea, de IU.

Para el primero, hay que apostar por la vivienda pública, pero “no a costa de los equipamientos que se necesitan”.

Los nacionalistas creen que se necesita una apuesta “más respetuosa, útil y comprometida”, una ley que cambie las cosas. “Si no podemos decir esos dentro de 10 años no habremos resuelto el problema”, recalcaba, preguntando, además, qué presupuesto va a tener esta nueva ley.

IU también cree que el proyecto de ley no responde al drama social y que es “imposible” que quienes quieren “blindar el negocio” den soluciones a la crisis.

A medio camino se ha situado Tomás Guitarte, de Aragón-Teruel Existe, que ha lamentado el tiempo perdido; 560 días en los que el precio de la vivienda ha aumentado un 15% y el del alquiler, un 20%.

Esto, ha subrayado, ha sido “por interés partidista”, dado que el PP “no sabía lo que iba a hacer Vox”.

Con todo, este primer paso ha salido adelante con 37 votos a favor, 24 en contra y 2 abstenciones.