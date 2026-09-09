Aragón premia al sector agroalimentario y reconoce su compromiso con el territorio frente a los incendios

El Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación ha celebrado este miércoles la entrega de los Premios Agroalimentarios de Aragón 2026.

Una edición centrada en reconocer el trabajo de las personas, empresas y entidades que sostienen el sector agroalimentario aragonés y en rendir homenaje al papel del sector durante los incendios forestales registrados este verano en la Comunidad.

El acto, celebrado en la Sala Goya de la sede del Departamento, ha reunido a representantes del sector, galardonados, homenajeados, miembros del jurado y autoridades.

Durante su intervención, la consejera de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Arancha Simón, ha reivindicado que estos premios “no son de la Administración”, sino de quienes trabajan cada día en el campo, en las granjas, en las cooperativas, en las empresas y en la industria agroalimentaria.

“Detrás de una explotación, de una empresa o de una industria no hay una casilla de un expediente. Hay una persona”, ha señalado Simón.

Premio Especial al sector por su colaboración frente al fuego

Uno de los momentos centrales del acto ha sido la entrega del Premio Especial de reconocimiento colectivo al sector agrario y agroalimentario aragonés por su colaboración durante los incendios forestales registrados este verano en la Comunidad.

Con este homenaje, el Departamento ha querido agradecer la implicación de quienes pusieron a disposición de los equipos de extinción maquinaria, cubas, tractores, medios materiales y conocimiento del terreno, apoyando tareas como el labrado de campos y la creación de franjas cortafuegos, el suministro de agua, la apertura de accesos y la protección de cultivos, explotaciones y núcleos de población.

La consejera ha destacado que esta colaboración refleja el vínculo del sector con el territorio y su papel esencial en el medio rural. “Este verano no ha hecho falta explicar que quienes trabajan la tierra son guardianes del territorio. Lo hemos visto”, ha afirmado.

El reconocimiento ha sido recogido por representantes vinculados a distintos incendios forestales registrados este verano en Aragón, en nombre de todos los profesionales del sector que colaboraron en las labores de apoyo a la extinción.

Galardonados de la edición 2026

Junto al Premio Especial, los Premios Agroalimentarios de Aragón 2026 han reconocido a cinco proyectos y entidades representativos de distintos ámbitos del sector.

En la categoría de Emprendimiento e Innovación, el premio ha recaído en Orchard Fruit, empresa familiar del sector frutícola ubicada en La Almunia de Doña Godina.

El jurado ha reconocido su combinación de producción propia, innovación y proyección internacional, así como su apuesta por formatos y presentaciones que aportan valor añadido a la fruta aragonesa. El premio ha sido entregado por el director general de Producción Agraria, Carlos Calvo, y recogido por Menchu Guerrero.

El premio de Creación de Contenidos y Divulgación ha sido para Con Mucho Gusto, suplemento de Heraldo de Aragón dirigido por Mariano Millán.

El reconocimiento distingue su labor de divulgación de la gastronomía, los alimentos aragoneses, las figuras de calidad y los proyectos vinculados al territorio. El galardón ha sido entregado por la consejera Arancha Simón y recogido por Mariano Millán.

En la categoría de Investigación Agroalimentaria, el premio ha sido concedido al Centro de Innovación Gastronómica de Aragón, CIGA, ubicado en Huesca.

El jurado ha valorado su trabajo en investigación, formación y transferencia de conocimiento aplicada a la gastronomía y la agroalimentación, así como su papel como punto de encuentro entre productores, empresas y profesionales.

El premio ha sido entregado por el director general de Calidad y Seguridad Alimentaria, Enrique Novales, y recogido por Anabel Costas.

El premio de Empresa Artesana Alimentaria ha recaído en Tierra Mudéjar, empresa familiar de Santa Eulalia del Campo, en Teruel, especializada desde 1988 en la crianza y transformación del pato y en la elaboración artesanal de foie, patés y alimentos gourmet.

El jurado ha reconocido su calidad, innovación, arraigo territorial y contribución al empleo y al valor añadido en el medio rural turolense. El galardón ha sido entregado por el director general de Desarrollo Rural, Ángel Ubieto, y recogido por Juan Manuel Torres.

Por último, en la categoría de Iniciativa Ecológica o de Sostenibilidad, el premio ha sido para la Asociación de Productores de Legumbres Singulares de Aragón, entidad vinculada a Perales de Alfambra, en Teruel.

Su trabajo se centra en la recuperación, conservación y comercialización de variedades tradicionales de legumbres aragonesas, contribuyendo a preservar la biodiversidad agrícola, el patrimonio alimentario y la actividad en el medio rural.

El premio ha sido entregado por el consejero de Medio Ambiente y Turismo, Luis Biendicho, y recogido por Víctor Enrique Vidal.

“Lo que hacéis importa. Importa para nuestros pueblos, para nuestra economía, para nuestras familias. Importa para Aragón”, ha concluido la consejera, quien ha felicitado a todos los galardonados y homenajeados de esta edición.