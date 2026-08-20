Los bomberos forestales de Aragón, en huelga indefinida: "Sin estas personas, el operativo habría colapsado"

El trágico verano que está viviendo Aragón con los incendios ha llevado al operativo de extinción a sobrepasar la máxima tensión laboral y personal.

Desde el pasado martes, los bomberos forestales de la Comunidad se encuentran en huelga indefinida, denunciando horas de trabajo “que superan las 20 horas” y el incumplimiento de los “descansos mínimos”.

Para mostrar su enfado, un grupo de bomberos -ya que el operativo sigue desplegado en el territorio- se ha concentrado este jueves en la sede del Gobierno de Aragón, evidenciando un hartazgo por una situación crítica.

“Hacen falta medios materiales y humanos. Hay una ley del 2024 de bomberos forestales y, a día de hoy, no está habiendo un reconocimiento real de la categoría”, sostiene Carlos Martínez, presidente del Comité de Intercentros de Sarga.

Según los sindicatos, hacen falta entre 150 y 200 trabajadores para cubrir todas las necesidades del operativo autonómico para “no concatenar 7, 8 o 9 jornadas de más de 20 horas” y con un avituallamiento que “no da el aporte energético y de nutrientes que se necesita”.

“Estamos hablando de cuestiones para profesionales de los cuales luego se muestran orgullosos y se condecora, como en la DANA, pero no se está cumpliendo lo que dice la ley. Son todo un cúmulo de cosas que al final hacen que esta situación se haya convertido en algo insostenible”, añade Martínez.

Y es que, a su juicio, el operativo se encuentra al borde del colapso.

“El operativo de prevención de incendios no colapsa porque estas personas, en sus días libres, bajo estas condiciones y sin poder conciliar ni ver a sus familias, acuden a dar estos relevos. Si no, el operativo ya hace tiempo que no hubiera podido dar respuesta y que hubiera colapsado”, sostiene.

Para estos trabajadores, el principal problema en estos momentos se encuentra en el cansancio y la fatiga por “los turnos infinitos” y la “falta de personal”, lo que “eleva un 150% el riesgo de accidente”.

“La vocación es la que nos lleva a pensar más en el incendio, que incluso en huelgas o en movilizaciones, por mucho que piense el Gobierno de Aragón, porque ahí estamos dando el callo”, asegura Rubén García, delegado de CGT y bombero forestal en Brea.

A su juicio, lo más urgente es dotar a las bases de “condiciones dignas” y unos relevos y herramientas “acordes al siglo XXI, no del siglo XIX”.

El Gobierno pide calma

Ante estas propuestas, el Gobierno de Aragón pide calma a los bomberos y esperar al mes de septiembre para escuchar la oferta que preparan para mejorar sus condiciones.

“Estamos aquí para apagar incendios forestales y ayudar a la gente que está sufriendo allí. Vamos a esperar a que llegue septiembre para hablar con tranquilidad. Vamos a sentarnos en la mesa y resolver los problemas. Calma”, decía el consejero de Interior, Roberto Bermúdez de Castro.

Una de las cuestiones a tratar será la creación de la Agencia de Emergencias, algo que se espera avanzar a final de año y que incluirá a todos los operativos.

“Lo debemos hablar. Tal y como está la propuesta que se va a hacer, será interesante. Habrá que negociar, hablar y llegar a acuerdos. Estoy seguro de que llegaremos a un buen acuerdo”, ha expuesto.

En cualquier caso, Bermúdez de Castro pide que se reconozcan los avances realizados hasta ahora.

“Se pedían 12 meses al año y se hicieron, y no lo dice nadie. No hay que hacer política. En Aragón no hacemos política de las emergencias. A los bomberos del Infoar se les hará propuestas para mejorar. Hay que mejorar sus condiciones, bases y medios, sin duda. Los presupuestos tendrán partida para ello”, resalta.