Aragón da por estabilizado el incendio de Las Peñas de Riglos tras 10 días luchando contra el fuego y arrasar 18.400 hectáreas

Trabajos de extinción del incendio de Las Peñas de Riglos (Huesca) Gobierno de Aragón

El incendio forestal de Las Peñas de Riglos ha quedado por fin estabilizado tras el intenso trabajo de un operativo histórico desplegado desde el pasado 10 de agosto, día en que se originó el fuego.

El perímetro total afectado se sitúa en 18.400 hectáreas, si bien las mediciones más precisas obtenidas por satélite han permitido determinar que la superficie efectivamente quemada dentro de ese perímetro es de 14.500 hectáreas.

La noche ha transcurrido con tranquilidad, con el paso de una tormenta que ha dejado precipitaciones de casi 15 litros por metro cuadrado en las zonas más activas que "han venido muy bien". Pese a esta mejora, aún se siguen detectando algunos puntos calientes, sobre los que el operativo va a intensificar los trabajos a lo largo de la jornada de hoy.

Por este motivo y por prudencia se mantendrán restricciones temporales en el acceso a la zona perimetrada.

La lluvia caída y la buena evolución ha permitido al jefe de extinción dar a primera hora del jueves estabilizado el incendio. Una buena situación que, como ha anunciado Roberto Bermúdez de Castro, va a llevar a la desmovilización de la Unidad Militar de Emergencia que se encuentran recogiendo material.

A lo largo de la mañana se evaluará el regreso a sus domicilios de los vecinos de Centenero, Ena y Botaya, un total de 117 personas, que se suman a los 583 vecinos de 13 núcleos que ya pudieron volver a sus casas ayer.

Además, quedan pendientes de realojo Atarés (83 personas), Santa Cruz de la Serós (74) y Binacua (46).

En conjunto, 203 personas que previsiblemente podrán volver a sus hogares también en las próximas horas.

El operativo desplegado para hacer frente al incendio de Las Peñas de Riglos ha activado a más de una veintena de instituciones, en la mayor movilización interadministrativa registrada en un incendio forestal en Aragón, con un millar de efectivos trabajando y casi 40 medios aéreos durante la jornada de máxima activación de medios.

Dispositivo para hoy

El dispositivo previsto para hoy en el incendio de Las Peñas de Riglos cuenta, por parte de INFOAR, con 3 helicópteros ligeros, 1 helicóptero de coordinación, 10 cuadrillas terrestres, 3 cuadrillas helitransportadas, 7 autobombas, 1 bulldozer y 1 vehículo de Puesto de Mando Avanzado, además de personal técnico.

El Ministerio para la Transición Ecológica refuerza el dispositivo con un helicóptero bombardero.

El grupo de seguridad cuenta con una patrulla de la UPA y, por parte del Ministerio del Interior, siete patrullas de la Guardia Civil. El operativo sanitario y social se apoya en una unidad de soporte vital avanzado del 061 y en un equipo de apoyo de Cruz Roja distribuido entre los pabellones de Ayerbe y Jaca, además de los trabajadores sociales de las comarcas de la Hoya de Huesca y La Jacetania.

El bloque de Protección Civil y logística se completa con un vehículo de Puesto de Mando Avanzado, 2 técnicos y una unidad logística de Protección Civil; los voluntarios de las Agrupaciones de Protección Civil de la Hoya de Huesca y de La Jacetania; y una unidad logística de SARGA.