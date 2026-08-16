La Universidad de Zaragoza se coloca entre las 500 mejores del mundo en el ranking de Shanghái

El Academic Ranking of World Universities (ARWU) posiciona a la Universidad de Zaragoza en la élite de las 401-500 mejores universidades del mundo, entre las 20.000 universidades que analiza el ranking de Shanghái.

La Universidad de Zaragoza ha pasado de estar el año pasado en el intervalo 501-600, a la posición 401-500 este año 2026. De entre las 30 universidades españolas que están en este ranking, el campus aragonés está posicionado entre el puesto 8-12 y mejora su posición 11-14 del año pasado.

El listado, elaborado por la Universidad Jiao Tong de Shanghái, evalúa seis indicadores: el número de alumnos galardonados con un Nobel o una Medalla Fields, el profesorado con dichos reconocimientos, el impacto de las citas de investigadores, la publicación de artículos en Nature y Science, el rendimiento académico per cápita y la presencia de trabajos en el Science Citation Index Expanded y el Social Science Citation Index.

La rectora de la Universidad de Zaragoza, Rosa Bolea, ha valorado que esta posición en el prestigioso ranking refleja la solidez de la institución y garantiza estabilidad y prestigio para el campus público aragonés, y consolida el reconocimiento a su calidad investigadora, a su productividad académica y a su proyección internacional. La rectora también ha destacado que la Universidad de Zaragoza está impulsando políticas activas para reforzar esa proyección internacional.

Un factor determinante ha sido tener cuatro científicos entre los más citados e influyentes del mundo, según el Highly Cited Reseracher. Carlos Flavián, Luis Vicente Casaló, Daniel Belanche y Sergio Ibáñez, miembros del grupo de investigación METODO y profesores de Dirección de Marketing e Investigación de Mercados de la Universidad de Zaragoza, han sido reconocidos como autores altamente citados en la lista Highly Cited Researcher, realizada a partir de los Essential Science Indicators (ESI), que destaca a los investigadores que cuentan con un mayor número de artículos científicos de alto impacto (1% de los más citados en su campo y año en la Web of Science).

El proceso de selección es extremadamente riguroso e incluye el análisis de artículos de alto impacto (Highly Cited Papers) publicados en revistas científicas indexadas por Clarivate Analytics, que ha identificado a 6.868 investigadores altamente citados en todo el mundo en 22 campos de investigación. De ellos, 94 se encuentran en España y cuatro de ellos en la Universidad de Zaragoza.

Además, los profesores Flavián, Casaló y Belanche son los únicos investigadores con vinculación primaria a una institución española en el campo de Economía y Empresa, donde únicamente se reconocen a 81 investigadores en todo el mundo.

La Universidad de Zaragoza, consciente de la relevancia que estos reconocimientos tienen para favorecer la colaboración entre instituciones de educación superior y para la captación de talento -tanto de estudiantes de máster como de jóvenes investigadores-, ha trabajado de forma sostenida en los últimos años para optimizar la recopilación y el suministro de la información que aporta a los principales rankings internacionales, así como para analizar y aprovechar los datos disponibles. Paralelamente, se han puesto en marcha iniciativas dirigidas a aumentar la visibilidad de la producción científica de su personal investigador.

Gracias a estas actuaciones, nuevas áreas de conocimiento, especialmente de las ramas de Humanidades y Ciencias Sociales, se han incorporado al conjunto de disciplinas con presencia en revistas científicas de prestigio internacional, y contribuyen así a reforzar el posicionamiento y la competitividad de esta institución académica.

Con más de cinco siglos de trayectoria desde su fundación en 1474, la Universidad de Zaragoza combina tradición e innovación. Su oferta académica abarca todas las ramas del conocimiento -artes y humanidades; ciencias; ciencias de la salud; ciencias sociales y jurídicas; ingeniería y arquitectura- y se apoya en una potente infraestructura de investigación. Además, es líder en España en número de cátedras institucionales y de empresa, un ámbito que potencia la transferencia de conocimiento y la colaboración con el tejido productivo.

El ranking Shanghái

Desde 2003, cada 15 de agosto, se publica el “Academic Ranking of World Universities (ARWU)”, conocido como “Ranking de Shanghai”, uno de los estudios de referencia internacional para comparar instituciones de educación superior. El ranking selecciona a las 1.000 mejores instituciones educativas desde un punto de vista global, de entre los 20.000 centros de educación superior que existen.

Posiblemente sea el análisis de universidades más famoso y más reconocido que valora la calidad de las instituciones en la generación de conocimiento. La comunidad investigadora respeta los resultados de estos rankings porque están basados en datos objetivos y su clasificación es reproducible.

El vicerrector de Planificación y Desarrollo Estratégico, José Ramón Beltrán, ha valorado de manera muy positiva el posicionamiento de la Universidad de Zaragoza en este ranking y ha señalado que la Universidad de Zaragoza cuenta con 13 materias clasificadas en el Ranking Mundial de Materias Académicas (GRAS) del último año, siendo las mejor clasificadas: Ciencia e Ingeniería Robótica (n.º 44), Ciencias Veterinarias (n.º 76-100), Administración de Empresas (n.º 151-200), Ingeniería Química (n.º 201-300), Ciencia y Tecnología de los Alimentos (n.º 201-300), Educación (n.º 201-300), Ciencias Atmosféricas (n.º 301-400), Ciencias Agrarias (n.º 301-400) y Economía (n.º 301-400).

“La mejora de este año está vinculada de manera muy significativa al reconocimiento de tres investigadores de la Universidad entre los científicos altamente citados a nivel internacional. Es un resultado del que debemos sentirnos especialmente satisfechos porque reconoce la excelencia, la relevancia y el impacto internacional de la investigación que se desarrolla en nuestra Universidad”, ha señalado Beltrán.

Este reconocimiento se produce, además, sobre una base consolidada de actividad y producción científica del conjunto de la Universidad. Detrás de los indicadores hay investigadores, grupos e institutos que desarrollan una labor continuada de generación de conocimiento y contribuyen al posicionamiento científico de la Universidad de Zaragoza.

Los rankings ofrecen necesariamente una visión parcial de una institución tan compleja como una universidad. Aspectos esenciales de su misión —la calidad de la formación, la transferencia de conocimiento, el compromiso con el territorio o su función como servicio público— tienen una presencia limitada en estas clasificaciones. Por ello, “no entendemos los rankings como un objetivo en sí mismo ni como aquello que debe determinar únicamente nuestra estrategia. Sí constituyen, sin embargo, una referencia externa valiosa para conocer nuestra posición, analizar nuestra evolución, compararnos internacionalmente e identificar fortalezas y ámbitos de mejora”, ha remarcado Beltrán.

Esta posición entre las 500 primeras universidades del mundo refuerza la visibilidad internacional y constituye un estímulo para continuar mejorando la calidad y el impacto de la actividad de la Universidad de Zaragoza.