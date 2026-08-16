La lluvia da un respiro al incendio de Las Peñas de Riglos que "sigue descontrolado": "Está en una situación complicada"

La UME trabajando en el incendio de Las Peñas de Riglos UME

"No tengo palabras". Un sentimiento que corre por parte del operativo de extinción del incendio de Las Peñas de Riglos (Huesca) tras conocerse el fallecimiento de un militar de la UME en un accidente cuando estaba trabajando en las labores de extinción.

Este domingo se ha dado a conocer la trágica noticia debido a un accidente en el traslado de una autobomba en el barranco de Atarés que ha dejado tres heridos, uno de ellos grave.

El consejero de Interior, Roberto Bermúdez de Castro, tras la finalización de la reunión del Cecopi en el que se ha guardado un minuto de silencio en respeto al fallecido se ha mostrado apesadumbrado y sin palabras ante la noticia.

"La UME hoy ha hecho una labor increíble en la carretera de Peña Oroel. Ellos estaban ahí defendiendo esa zona y la verdad que yo no tengo palabras por el trabajo que están haciendo y por la relación personal que tenemos con ellos", ha declarado.

Avance en los trabajos

Durante su intervención también ha actualizado el estado en el que se encuentra el incendio que ya supera las 17.000 hectáreas quemadas y mantiene a 1.042 vecinos desalojados de 19 municipios.

Tras los trabajos de la jornada de este domingo, la parte izquierda del incendio parece que se puede respirar más tranquilo con puntos ya fríos que "no están dando excesivos problemas". Si bien eso no quita que desde el operativo están encontrando algunas zonas de reproducciones que están atacando.

Por otra parte, en la zona sur del incendio los trabajos se han centrado en que no hubiera ninguna reproducción o saltos a la carretera. Unos trabajos que como ha señalado el consejero han sido "un éxito".

De igual forma, la parte que más preocupaba era el sector norte en su avance hacia Peña Oroel que desde este sábado tenía en vilo a los vecinos de Jaca. El operativo de extinción compuesto por numerosos efectivos han conseguido pararlo.

La lluvia da un respiro

Bermúdez de Castro ha hecho referencia al "erróneo" parte de la Aemet que no tenía previsión de lluvias en la zona. Así, finalmente se han dado tormentas en las franjas horarias más complicadas debido al calor.

Estas precipitaciones han supuesto que se desarrollen "momentos de menos tensión" y las que han supuesto "mejorar" la situación del incendio.

A pesar de que las lluvias han caído en un buen momento, el consejero de Interior mantiene que el incendio "sigue descontrolado".

Aunque el fuego sigue activo ha querido matizar que está "menos caliente" que durante el sábado.

"El incendio sigue estando en una situación complicada, en un lugar muy complejo con una dificultad muy grande. Hay que seguir trabajando mucho", ha manifestado. Así, ha indicado que queda "incendio para rato".

Llegada de los bomberos franceses

Durante este domingo también se ha procedido a la llegada de los bomberos franceses a los que se solicitó ayuda este sábado mediante el mecanismo europeo de ayuda entre los Estados.

Se tiene previsto que este lunes se incorporen a las labores de extinción en un operativo histórico formado por mil personas.

El consejero de Interior ha querido agradecer la solidaridad expuesta por los vecinos de Jaca para encontrar solución habitacional para el operativo francés.

Según ha manifestado, "han llegado a ofrecer casas particulares para que la gente se pudiese quedar a vivir allí".

Un agradecimiento que también ha trasladado a Luis Ferreira, propietario del aeródromo de Santa Cilia, tras prestar el espacio para convertirlo en sede de operaciones de los medios aéreos que están trabajando en la extinción del que ya es el segundo gran incendio forestal de la historia reciente de Aragón.