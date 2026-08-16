El incendio de Peñas de Riglos es "el más grave de los últimos años": "Ojalá se pudra en la cárcel el que lo ha provocado"

El incendio de Peñas de Riglos es "el más grave de los últimos años en Aragón".

Así lo ha confirmado el consejero de Fomento, Bermúdez de Castro, tras el Cecopi celebrado esta mañana, y ha deseado que "ojalá el que lo haya provocado se pudra en la cárcel muchos años".

La superficie afectada se mantiene, por el momento, en 16.600 hectáreas afectadas y continúan desalojadas 1.046 personas de sus casas.

El flanco derecho del incendio "sigue siendo el que más preocupa", así como la zona desde el municipio de Bernués hasta el Monasterio de San Juan de la Peña. En ambas áreas se están reforzando los trabajos.

"Por primera vez en varios días no se ha producido inversión térmica, lo que permite a los medios aéreos entrar en acción antes de lo habitual y podría contribuir a que el incendio no gane fuerza a primera hora de la mañana, favoreciendo la efectividad de las maniobras previstas", ha explicado el consejero.

La prioridad del operativo sigue siendo garantizar la seguridad de la población y consolidar los perímetros logrados durante la noche.

La noche de este sábado ha sido "un poco más tranquila", según el consejero, gracias a las condiciones meteorológicas húmedas y con poco viento que "ha permitido trabajar mejor, logrando que el perímetro no haya aumentado mucho".

Operativo histórico

El operativo para la jornada de este domingo vuelve a ser histórico. Casi mil efectivos y unos 40 medios aéreos lucharán a lo largo del día de hoy contra las llamas de Peñas de Riglos.

El auxilio enviado a Europa ha dado sus frutos y llegarán 100 bomberos, 16 autobombas y un helicóptero de Francia.

También ocho comunidades autónomas echarán una mano a Aragón con un amplio despliegue de medios. Cataluña aporta un helicóptero bombardero y Navarra despliega dos autobombas forestales, una nodriza, tres vehículos ligeros, 14 bomberos, un helicóptero y una brigada.

La Rioja envía un técnico y personal del Área de Protección de la Naturaleza (APN), con una cuadrilla terrestre y una autobomba. La Comunidad Valenciana aporta un avión anfibio, un helicóptero y una cuadrilla helitransportada.

Castilla y León despliega un helicóptero y una cuadrilla helitransportada. Murcia contribuye con un helicóptero. Castilla-La Mancha aporta dos helicópteros y dos brigadas. Madrid despliega dos autobombas, una nodriza y dos vehículos todoterreno.

Asimismo, se han desplegado en la zona cuatro secciones de la UME y dos bulldozer por parte del Ministerio de Defensa.

El operativo Infoar del Gobierno de Aragón despliega hoy 3 helicópteros ligeros, 2 helicópteros medios y 1 helicóptero de coordinación, junto con 12 cuadrillas terrestres, 5 cuadrillas helitransportadas, 12 autobombas, 8 bulldozer, un vehículo de Puesto de Mando Avanzado y personal técnico.

Los bomberos mantienen su despliegue: el Ayuntamiento de Huesca aporta un vehículo ligero y 4 bomberos con una autobomba y una nodriza; la Diputación de Huesca, 12 bomberos con cinco autobombas y dos nodrizas; el Ayuntamiento de Zaragoza, 6 bomberos con una autobomba y una nodriza; y la Diputación de Zaragoza, 5 bomberos con dos autobombas.

El Ministerio para la Transición Ecológica refuerza hoy su aportación con 3 aviones FOCA, 3 anfibios ligeros, un avión de coordinación, un helicóptero bombardero con base en Plasencia del Monte, helicópteros bombarderos ligeros y 4 BRIF con 8 helicópteros.

Personas desalojadas

El número de núcleos evacuados se mantiene en 19, con un total de 1.046 personas afectadas por los desalojos. De ellas, 76 permanecen alojadas en los recursos habilitados por las administraciones: 28 en la Escuela Militar de Montaña de Jaca, 23 en el antiguo Hotel Villa de Ayerbe, 10 en La Liena Valero, 8 en el piso municipal de Ayerbe y 7 en la residencia Vitalia de Jaca. El resto de las personas evacuadas se ha trasladado por sus propios medios o con familiares y amigos.

El incendio mantiene cortadas la A-132 entre los puntos kilométricos 38 y 71, entre Murillo de Gállego y Puente la Reina; la A-1205 entre el pk 16, en el cruce con la A-1603 en Bernués, y el pk 41,5, en Santa María de la Peña; la N-240 entre los pk 297 y 303, entre Santa Cilia de Jaca y Puente la Reina de Jaca; la pista asfaltada entre la N-240 y Alastuey; la A-1603 entre los pk 0 y 18; y la HUV-3001 desde Rasal hasta su cruce con la A-1205, en el pk 34.

Continúa además suspendida la circulación por la vía ferroviaria convencional entre Sabiñánigo y Ayerbe.