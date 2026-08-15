Un operativo histórico lucha contra el incendio de Peñas de Riglos: "Muchos llevan horas y han seguido sin dudar"

Algunos efectivos en el incendio de Peñas de Riglos. Infoar. Huesca

Un operativo histórico lucha por apagar el fuego que, tras más de cinco días activo, no para de expandirse en Peñas de Riglos.

Son ya más de 12.000 hectáreas calcinadas y 1.021 personas evacuadas de sus casas ante el avance del incendio forestal.

En la zona se encuentran casi 600 efectivos de diferentes administraciones y 38 medios aéreos. Muchos de ellos han continuado trabajando con muchas horas de esfuerzo a su espalda.

Así lo aseguraba este viernes por la noche el consejero de Hacienda, Interior y Administración Pública, Roberto Bermúdez de Castro, tras la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrada (CECOPI).

"Brigadas del Gobierno de Aragón, pese a que acababan su turno de horas, han continuado trabajando sin ningún tipo de duda", declaraba.

Seis incendios nuevos

Y es que la jornada de este viernes fue, cuanto menos, complicada para los medios desplegados. Primero, porque durante la tarde se generaron "seis incendios forestales nuevos", siendo el más grave en la zona de Alpartir, donde también se evacuó a los vecinos.

Segundo porque, pese a que se esperaban con ansia las tormentas, "ninguna de ellas dio en el blanco".

Además, aunque en principio la lluvia parecía un buen presagio, estas se convirtieron en el peor aliado contra el fuego debido al viento errático que se desató.

No faltaron tampoco las complicaciones en algunos municipios, que los efectivos intentaban proteger a toda costa. Tal y como lo explicó Bermúdez, Binacua y, sobre todo, Santa Cruz de la Serós sufrieron durante toda la jornada el ataque del fuego.

Incendio de Peña de Riglos, este viernes por la tarde.

No obstante, gracias a "la ayuda, el trabajo y el esfuerzo de todos" se consiguieron defender estos entornos urbanos de la "grave amenaza de las llamas".

Son 18 los núcleos que han tenido que ser desalojados ya por el fuego. Concretamente: Villalangua (30 personas), Salinas de Jaca (30), Ena (40), Centenero (40), Santa María de la Peña (18), Triste (56), La Peña Estación (66), Yeste (6), Bailo (150), Larués (111), Arbués (13), Alastuey (26), Botaya (37), Osia (12), Camping Pirineos (100), Santa Cruz de la Serós (74), Binacua (46), Atarés (83) y Anzánigo, población y campamento (83).

San Juan de la Peña

Otro de los "momentos complicados" de la jornada que sufrieron los operativos fue el frente de San Juan de la Peña, tanto en el monasterio nuevo como en el viejo el viento y el fuego volvieron a hacer de las suyas.

La cola del flanco derecho registró una nueva proyección hacia el monasterio nuevo, favorecida -según explicó el consejero- por un viento de componente este vinculado a las tormentas.

Esto provocó que el fuego entrara en la pradera, rodeando el edificio. Eso sí, las llamas no llegaron hasta el edificio.

Mientras que el monasterio viejo, ya sin ninguna reliquia en su interior, ha permanecido "sin sufrir ningún daño" durante la tarde del viernes.

Además, a media tarde, un cambio en la dirección del viento provocó la reactivación de la cola del flanco derecho, que la pasada noche obligó a evacuar varios municipios.

Durante la noche se mantuvo activo un amplio dispositivo para el seguimiento y control del incendio.

Por parte de INFOAR, del Gobierno de Aragón, permanecieron desplegadas 16 brigadas terrestres, 12 autobombas y 3 bulldozer, junto con un Puesto de Mando Avanzado Ligero, técnicos del Puesto de Mando Avanzado, el Director Técnico de Extinción, personal de apoyo al Director de Extinción (GADEX) y el Puesto de Mando Avanzado 112.

El dispositivo se completa con una BRIF del Miteco; dos secciones de la Unidad Militar de Emergencias, del Ministerio de Defensa, con 80 efectivos, 12 autobombas, dos vehículos nodriza y dos bulldozer; una autobomba y una nodriza de los Bomberos del Ayuntamiento de Huesca; una autobomba y una nodriza de los Bomberos de la Diputación de Huesca; y dos autobombas de los Bomberos de la Diputación de Zaragoza.