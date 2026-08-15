Marisa, viuda de Javier Lambán: "Cuando veo cómo está la política me pregunto cómo se sentiría él ahora"

Marisa Lázaro, viuda de Javier Lambán, ha notado y sigue notando "muchísimo" su ausencia.

Este sábado se cumple un año de la muerte del expresidente y exsecretario general del PSOE aragonés, cuya vida se apagó tras años de lucha contra el cáncer.

"Javier llenaba mucho", cuenta Marisa. Aunque en sus años más activos estaba casi todo el día fuera, cuando llegaba a casa no paraban de hablar, y eso es algo que echa "muchísimo" de menos.

Incluso en sus ocho años como presidente de Aragón, de 2015 a 2023, Lambán siguió viviendo en Ejea de los Caballeros. Y eso tiene un porqué.

"Él tenía un dicho. Decía que la política no es un trabajo para siempre y que, por tanto, donde tienes tus raíces es donde tienes que vivir. Podía hacer los kilómetros que hicieran falta cuando recorría la Comunidad, pero siempre volvía a casa", explica su mujer.

Javier Lambán y su mujer Marisa, con sus dos nietas. E. E.

Marisa no ha parado de pensar en estos meses en lo bien que se lo estaría pasando con sus dos nietas, por las que tenía "obsesión".

También se acuerda de él cuando ve todo lo que está pasando en la política. "Pienso en cómo estaría, en cómo se sentiría él ahora", admite.

En los últimos 12 meses ha habido un goteo incesante de noticias. Y muchas han afectado directamente a su partido, desde la entrada en prisión de Santos Cerdán a la condena a Ábalos y Koldo García o el escándalo de Zapatero.

Ella está convencida de que, de seguir vivo, Lambán no se habría contenido en X (antes Twitter).

Algunos de sus últimos mensajes versaron, precisamente, sobre casos tan relevantes como el del Fiscal General del Estado.

"Su imagen sentado en el banquillo es incompatible con el espíritu de la Constitución y de la decencia", decía el 29 de julio de 2025, apenas unas semanas antes de fallecer.

Su mujer tiene "clarísimo" que en estos 12 meses hubiese puesto varios de sus tuits gloriosos para dar su opinión y que, como a veces solía pasar, le hubieran dado "por activa y por pasiva" en redes.

"Él siempre ha pensado lo mismo respecto al partido. No era de los que decía 'ahora blanco y luego negro'", comenta.

Un día agridulce

La familia vivirá este sábado un día agridulce. Se cumplirá el primer año sin el dirigente socialista, pero también hará años su única hija, una trágica coincidencia de fechas que la casualidad ha querido unir para siempre.

"Nos acordaremos todos mucho, pero también quiero que mi hija pueda estar más o menos contenta el día de su cumpleaños", explica.

Sus dos nietas, de hecho, siguen teniendo siempre "a su yayo Javier en la boca"; hablan de él "casi como si estuviera".

Comunicado del PSOE

El recuerdo a Lambán llegó también ayer desde su propio partido.

El PSOE-Aragón envió un comunicado en el que la secretaria general, Pilar Alegría, destacaba su trayectoria, marcada por la defensa de la Comunidad desde su etapa como alcalde de Ejea de los Caballeros hasta su presidencia de la Diputación Provincial de Zaragoza y del Gobierno de Aragón.

"Su legado continúa inspirando a quienes creemos en una política útil, honesta y al servicio del interés general. Quienes tuvimos la oportunidad de compartir con Javier años de trabajo sabemos que, además de un gran servidor público, fue una persona de profundas convicciones, generosa con sus compañeros y siempre dispuesta a escuchar", decía Alegría.

La calle, pendiente

Entre los actos y homenajes en recuerdo de Javier Lambán destacó la noticia de que tendrá una calle propia en Zaragoza.

El Ayuntamiento sigue trabajando en ello en coordinación con el Gobierno de Aragón, aunque todavía no se ha decidido dónde se ubicará.

El objetivo es que sea una calle a la altura del cargo que ostentó, lo que hace que todavía no se le pueda poner fecha.