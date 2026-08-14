El incendio de Peñas de Riglos afecta ya a más de 12.000 hectáreas: hay 1.021 personas desalojadas por el fuego

El incendio de Peñas de Riglos afecta ya a más de 12.000 hectáreas, con un perímetro de 58 kilómetros, y hay 1.021 personas evacuadas.

Tal y como se ha puesto de manifiesto en la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrada (CECOPI), liderada por el presidente de Aragón, Jorge Azcón, desde el Puesto de Mando Avanzado, la prioridad del operativo continúa siendo la protección del entorno de los monasterios de San Juan de la Peña, además de los municipios más cercanos al incendio.

En estos momentos, los principales focos de preocupación del operativo se concentran en el flanco derecho, tanto en su cabeza como en su cola, y en el flanco izquierdo.

Durante la jornada de este viernes, el flanco derecho ha avanzado en dirección a Puente la Reina de Jaca, localidad que, en principio, no corre peligro en estos momentos.

Por su parte, la cola de este mismo flanco ha registrado una proyección hacia el entorno del Monasterio Nuevo, favorecida por un viento de componente este vinculado a las tormentas registradas en la zona, lo que ha provocado la entrada del fuego en la pradera.

El incendio ha llegado a rodear el Monasterio Nuevo sin alcanzar el edificio, mientras que el Monasterio Viejo ha permanecido protegido. Además, a media tarde, un cambio en la dirección del viento ha provocado la reactivación de la cola del flanco derecho, que la pasada noche obligó a evacuar varios municipios.

Reunión del CECOPI en el 112, con la presencia de la vicepresidenta Mar Vaquero, y los consejeros de Hacienda, Interior y Administración Pública, Roberto Bermúdez de Castro; y de Fomento, Octavio López.

Durante la noche continuará activo un amplio dispositivo para el seguimiento y control del incendio. Por parte de INFOAR, del Gobierno de Aragón, permanecerán desplegadas 16 brigadas terrestres, 12 autobombas y 3 bulldozer, junto con un Puesto de Mando Avanzado Ligero, técnicos del Puesto de Mando Avanzado, el Director Técnico de Extinción, personal de apoyo al Director de Extinción (GADEX) y el Puesto de Mando Avanzado 112.

El dispositivo se completa con una BRIF del MITECO; dos secciones de la Unidad Militar de Emergencias, del Ministerio de Defensa, con 80 efectivos, 12 autobombas, dos vehículos nodriza y dos bulldozer; una autobomba y una nodriza de los Bomberos del Ayuntamiento de Huesca; una autobomba y una nodriza de los Bomberos de la Diputación de Huesca; y dos autobombas de los Bomberos de la Diputación de Zaragoza.

1.021 personas evacuadas

Las evacuaciones que se han realizado durante la jornada de este viernes elevan a 1.021 las personas afectadas por los desalojos de 18 núcleos. En estos momentos están evacuados Villalangua (30 personas), Salinas de Jaca (30), Ena (40), Centenero (40), Santa María de la Peña (18), Triste (56), La Peña Estación (66), Yeste (6), Bailo (150), Larués (111), Arbués (13), Alastuey (26), Botaya (37), Osia (12), Camping Pirineos (100), Santa Cruz de la Serós (74), Binacua (46), Atarés (83) y Anzánigo, población y campamento (83).

De estas, 78 personas permanecen alojadas en los recursos habilitados por las administraciones: 28 en la Escuela Militar de Montaña de Jaca, 23 en el pabellón municipal de Ayerbe, 10 en La Liena Valero, 8 en el piso municipal de Ayerbe, 7 en la residencia Vitalia y 2 en la residencia Casbas.

En lo que se refiere a las comunicaciones, continúan cortadas la A-132 entre Murillo de Gállego y Puente la Reina de Jaca, la A-1205 desde Santa María de la Peña, la N-240 entre Santa Cilia de Jaca y Puente la Reina de Jaca, la A-1603, la pista asfaltada que conecta la N-240 con Alastuey y la HUV-3001 desde Rasal hasta el cruce con la A-1205. Asimismo, se ha suspendido la circulación ferroviaria por vía convencional entre Sabiñánigo y Ayerbe hasta nuevo aviso.