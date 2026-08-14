Los bomberos forestales continúan con las movilizaciones: "Es una falta de respeto a toda la ciudadanía"

Los bomberos forestales han vuelto este viernes a las calles para reclamar mejores condiciones laborales y un refuerzo del operativo de prevención y extinción de incendios.

La movilización se produce un día después de que el acto de conciliación celebrado en el SAMA terminara sin acuerdo entre los trabajadores, el Gobierno de Aragón y SARGA.

Carlos Martínez, presidente del Comité Intercentros, ha calificado de "decepcionante e indignante" dicho encuentro ya que "se nos envía una persona con un perfil técnico, pero sin ninguna capacidad ni de negociación, ni de acordar nada".

Martínez ha insistido en que esta actuación por parte del Gobierno de Aragón ha sido "una falta de respeto, ya no solo a los bomberos y bomberos forestales sino a toda la ciudadanía aragonesa".

Por este motivo y si nada ocurre en los próximos días, el colectivo mantiene así su convocatoria de huelga indefinida a partir del próximo 18 de agosto.

Principales reivindicaciones

Entre las principales reivindicaciones del colectivo se encuentra el aumento de la plantilla entre 150 y 200 trabajadores y así, poder mejorar tanto "la capacidad de respuesta como los tiempos de descanso", destaca Martínez.

En este sentido, denuncian que "algunas brigadas llegan a mediados de agosto con cuatro o cinco integrantes cuando deberían contar con ocho o diez, lo que obliga a prolongar turnos y dificulta los relevos".

A estas reivindicaciones se suman las denuncias sobre las condiciones de trabajo y descanso. Martínez ha asegurado que "se afrontan jornadas de hasta 20 o 25 horas"

Las reivindicaciones, en plena batalla contra el fuego

La protesta coincide con uno de los momentos más delicados del verano para el operativo aragonés. El incendio de Las Peñas de Riglos continúa activo y mantiene movilizados a cientos de efectivos.

Los propios bomberos consideran que esta emergencia es "un ejemplo de las dificultades a las que se enfrenta actualmente el dispositivo" ya que "no se está pudiendo dar respuesta, el primer día se tuvo que llamar a otros medios externos", ha explicado Martínez.

Pese a la convocatoria de huelga, los servicios mínimos son del 100%, por lo que los bomberos forestales continuarán atendiendo las emergencias. Martínez ha querido mandar un mensaje de "tranquilidad" y ha recalcado que "los efectivos que están trabajando actualmente en Las Peñas de Riglos con normalidad"

El Gobierno de Aragón, por su parte, ha defendido su voluntad de "mantener el diálogo" y ha señalado que las reivindicaciones deben estudiarse desde "el punto de vista técnico, organizativo, jurídico y presupuestario".

Mientras la negociación continúa bloqueada, los bomberos forestales mantienen su protesta.