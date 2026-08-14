El abogado del novio de Carlota lo define como "influenciable" y estudia recurrir su entrada en prisión por el crimen de Tauste

Tímido, educado, influenciable y muy normal. Así describe el abogado Sergio Piracés a Luis Carlos Rivera, acusado por el doble crimen de Tauste y, desde este jueves, su cliente.

El letrado, designado por el turno de oficio, no descarta terminar recurriendo el auto que le mantiene en prisión provisional, ya que, según su versión, por el momento todo son indicios que "se tendrán que demostrar".

"Probablemente se recurrirá", afirma.

Los investigadores dan por hecho que Luis Carlos y su novia Carlota, la hija mayor del matrimonio, también detenida y en prisión, fueron los autores materiales del crimen. Pero Piracés cree que en estos momentos no hay pruebas que fundamenten una acusación tan grave.

De hecho, los letrados esperaban a estas alturas una contundencia mayor.

Como ocurre en estos casos, el ingreso en prisión no se debe a que haya clara una culpabilidad, una autoría o una participación clara, sino al hecho de garantizar que ni él ni la hija mayor de Javier Sánchez y Esther Latorre escapen de la acción de la Justicia u oculten pruebas.

En este sentido, el abogado considera que su defendido fue detenido a las pocas horas y que la Guardia Civil ha estado tres días peinando el domicilio familiar de Tauste, por lo que cualquier prueba que pudiera haber estaría ya en manos del Cuerpo.

"Ahora ya no hay nada que ocultar", razona.

Según ha confirmado EL ESPAÑOL, en el caso de Luis Carlos, la jueza considera que existe riesgo de fuga, pero el abogado lo descarta.

Situación sentimental

Piracés, que pudo ver por primera vez al acusado este mismo jueves en Ejea, no entra en si Carlota está embarazada del joven o si en este podría tener una amante.

Confirma que en el auto se habla de homicidio y no de asesinato, pero la propia magistrada no descarta elevar la calificación en función de cómo se desarrolle la investigación.

Además, asegura que en el escrito no se cargan más responsabilidades a uno o a otro.

De hecho, ni Carlota ni Luis Carlos han confesado el crimen ni se han inculpado el uno al otro.

Aunque el entorno más cercano de Javier y Esther apuntó desde un principio a que Luis es una persona con antecedentes, Piracés recalca que esos hechos no habrían ocurrido en España, donde su historial está limpio.

Rivera llevaba apenas dos años viviendo en Zaragoza. En su Colombia natal dejó una hija de unos 7 años, el amor de su vida, y en España habría pasado unos meses complicados.

Él mismo aseguraba en la fila que se formó para pedir los papeles necesarios para acogerse a la regularización masiva de inmigrantes de Pedro Sánchez que buscaba un futuro mejor para su familia y que llevaba meses de "precariedad".

En este sentido, el propio abogado admite que su cliente vivía con Carlota en Zaragoza "desde hace no mucho tiempo", que no tenía un "abanico amplio" de amistades y que todavía no había conseguido trabajo.