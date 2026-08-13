San Juan de la Peña, "al límite de la desaparición" por el incendio de Riglos: ya son unas 9.000 hectáreas arrasadas

Las llamas, a poco de llegar al monasterio nuevo. Gobierno de Aragón Zaragoza

San Juan de la Peña ha logrado salvarse de las llamas por los pelos. Así lo ha confirmado el consejero de Interior del Gobierno de Aragón, Bermúdez de Castro, tras el cecopi celebrado esta tarde.

Ninguna de las dos construcciones ha sido dañada de gravedad por el fuego. Eso sí, la amenaza sobre la zona todavía no se ha superado y durante la noche se mantendrá en la zona un dispositivo específico.

En la zona trabajarán efectivos de la UME, INFOAR y bomberos de las diputaciones provinciales de Huesca y Zaragoza, preparados para responder ante posibles cambios de viento o reactivaciones.

La pradera del monasterio nuevo está totalmente quemada debido a un "fuego técnico" provocado por el propio Infoar y la UME para intentar que las llamas no llegaran hasta el edificio.

En cuanto al monasterio viejo, "sí se ha quemado la parte superior". No obstante, la estructura no ha resultado afectada.

Las labores de esta tarde se han concentrado sobre todo en San Juan de la Peña. Desde las 13.00 horas hasta, aproximadamente, las 17:00 horas los medios de extinción han estado trabajando durante cuatro horas "muy complejas" en las que "tanto el monasterio nuevo como el viejo han estado en grave peligro de quemarse".

Ante la proximidad de las llamas a este bien patrimonial de Aragón, efectivos de la UME especializados han accedido al monasterio viejo para retirar los elementos de mayor valor. Para ello, ha sido necesario tirar abajo una de las puertas del edificio.

Unas 9.000 hectáreas

El incendio de Peñas de Riglos ya ha arrasado unas 9.000 hectáreas, aunque "debido a la rapidez de las llamas hay mucha zona interior sin quemar". Se calcula que se habrían calcinado ya unos 50 km2.

La evolución este jueves ha sido "más rápida y mucho peor de lo esperado". La situación "se ha complicado especialmente a partir del mediodía", momento en el que las llamas han alcanzado los alrededores de San Juan de la Peña.

Gracias a la humedad y a los efectivos desplegados se ha logrado "bajar la intensidad" del fuego, aunque "todavía hay preocupación y va a haber mucha gente trabajando esta noche en la zona".

En estos momentos, el fuego se encuentra más activo en el sector 5 (la zona de Alastruey) donde esta tarde se ha producido una reactivación del incendio. Será en este área y en la próxima al San Juan de la Peña donde los medios centrarán sus esfuerzos esta noche. Momento en el que, por cierto, se espera una bajada de las temperaturas y, por ende, de las llamas.

El problema, eso sí, regresará este viernes con temperaturas de hasta 38 grados y un viento del sur "seco, como un secador de pelo", que tantas dificultades está provocando este verano a la hora de atajar los incendios.

Esta complejidad se debe, sobre todo, a que la humedad de la zona se situará por debajo del 15%, lo que viene a ser "una barbaridad" ya que, entre otras cosas, provoca que haya más material susceptible de prender.

Durante la jornada de este viernes habrá "33 medios aéreos desplegados".

Buenas previsiones para el fin de semana

A partir del sábado se espera mejor previsión. Las temperaturas se desplomarán y, al parecer, se aproxima una dana con posibles tormentas que "pueden servir para acabar de apagar el incendio".

Otra complicación que se ha vivido durante la jornada ha sido los problemas generados en las comunicaciones por el incendio.

Tal y como ha explicado el consejero, son dos las antenas (una de Movistar y otra del propio Gobierno de Aragón) a través de las cuales, en un momento determinado, el operativo de incendios y la UME han tenido dificultades para mantener las comunicaciones.

Por esa razón desde el Gobierno de Aragón han desplazado más antenas móviles, como Movistar y otras compañías, para reforzar durante los próximos días.