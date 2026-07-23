Aragón se fija en Cataluña para reforzar su protocolo contra la peste porcina africana: "Lo importante es prevenir"

Imagen de archivo de un jabalí E. E. E. E.

Aragón sigue poniendo el foco en la peste porcina africana. Aunque la enfermedad animal no ha cruzado la frontera y ha entrado en territorio aragonés, la comunidad limítrofe, Cataluña, ha sido objeto de esta y sigue sufriendo las consecuencias de la peste aún a día de hoy.

Ante la cercanía con el territorio y con el fin de reforzar la vigilancia y la prevención, la consejería de Agricultura está fijando un protocolo a través de una mesa de expertos para fijar unas medidas más pautadas centradas en la vigilancia y la prevención. Si bien ha querido enfatizar que en Aragón no se ha dado ningún caso de peste porcina.

"Lo que planteamos es ponernos a trabajar ya, un protocolo, plantear una prevención y sobre todo intentar anticiparnos en lo máximo posible", ha explicado la consejera de Agricultura, Arancha Simón, a los medios de comunicación antes de comenzar la reunión con la mesa técnica.

Así, el objetivo es reforzar el protocolo que ya se venía aplicando desde diciembre cuando se aprobó el decreto ley en el que se insta a una vigilancia activa y pasiva de jabalíes, la comunicación inmediata al 112 de la presencia de jabalís muertos, la captura de jabalíes, entre otros puntos.

De esta forma, han puesto la mira en Cataluña para conocer a fondo los aplicados en la comunidad por lo que la consejería se va a desplazar hasta ahí "para conocerla in situ, para ver cómo estaban los operativos organizados y aprender de ellos".

Con la comunidad vecina, la consejera ha señalado que está habiendo negociaciones para poder intentar una apertura en materia de exportaciones porcinas con Cataluña ante el peso que tiene el sector porcino en Aragón.

Antes de comenzar la reunión también ha intervenido Juan José Badiola, catedrático emérito de Patología Animal y experto en sanidad animal y enfermedades transmisibles. Badiola ha puesto el foco en la importancia de la bioseguridad.

"Los ganaderos lo han entendido muy bien y significa evitar que un patógeno penetre en una explotación e infecte a los animales que están allí. Eso lo han aprendido", ha indicado.