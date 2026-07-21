Los mil vecinos desalojados regresan a sus casas tras el incendio de Orés: "El panorama que queda es desolador"

Coches que llegan, maletas circulando y más de una sonrisa. El millar de vecinos desalojados ya pueden respirar tranquilos tras haber vuelto a sus casas este lunes. Asín, Orés, Uncastillo, Luesia y Malpica de Arba se llenan de nuevo de sus vecinos tras seis angustiosos días. Los nervios igualmente no se van ya que el incendio de las Cinco Villas sigue activo aunque estabilizado tras barrer en tiempo récord 15.700 hectáreas.

Han sido momentos de ansiedad y de mirar al cielo ante el humo que se concentraba de las llamas que han puesto en jaque a cinco municipios y puesto en alerta a casi una decena. A pesar de todo, el sentimiento que corre por los vecinos es de alegría: "Estamos contentos por volver", incide Jaime Lacosta, alcalde de Luesia. Este municipio ha sido de los primeros que han vuelto a ver como sus calles se llenaban de vida.

Poco tiempo después de darles las noticias a los vecinos, a primera hora de este lunes muchos de ellos ya estaban de vuelta ya sea por sus propios medios o transportados por sus propios vecinos o la Cruz Roja.

La alegría inunda, pero también pesa lo ocurrido: "La verdad es que es todo desolador, ver el panorama que ha quedado es duro", lamenta Lacosta.

Luesia estuvo comprometido y las dotaciones de bomberos rápidamente tuvieron que desplazarse hasta el término municipal para evitar que las llamas entraran al casco urbano. El trabajo de los más de 450 trabajadores y voluntarios como Lacosta tuvo sus frutos y el fuego se quedó a unos 400 metros de distancia: "A las puertas de la zona urbana", cuenta aliviado.

Así, puede respirar tranquilo porque ninguna vivienda se ha visto afectada y tampoco ningún servicio municipal. El sustento de muchos ha quedado salvado "casi milagrosamente" como es el caso de granjas de cerdos de engorde. No puede decir lo mismo del terreno agrícola ya que zonas que quedaban por cosechar han quedado "devastadas".

Ahora al volver, el edil ya mira por recuperarse y "volver a la actividad". A lo que hace también una petición: "Pedir a las administraciones que no nos tengan abandonados a los pueblos y que piensen muchas veces que hay normas que para la ciudad pueden valer, pero que en los pueblos a veces hay que tener otro tipo de ordenamiento".

"Bestia negra"

Ante el recuerdo del incendio, la alcaldesa de Uncastillo, Teresa Pueyo, tiene claro que se va a quedar grabado como una "bestia negra": "No sabíamos por dónde iba a atacar y ha sido súper duro para todos, lo sabemos quienes lo hemos vivido", resalta ya desde el interior del municipio que dirige.

Así, el poder volver a sus casas y conocer que todo está bien de primera mano ha hecho que su primera edil esté "encantada" porque, suspira aliviada, "estemos todos en casa".

Atrás queda el nerviosismo por ver como las llamas se quedaban en el linde del municipio. Uncastillo fue el último de los cinco municipios que tuvo que ser evacuados, si bien Pueyo resalta la buena organización en todo momento: "Desde el primer instante estuvimos prevenidos, fue todo muy rápido y nos han tratado de maravilla".

En el pabellón de Ejea de los Caballeros se desplegó un dispositivo para alojar a aquellos que no tuvieran una segunda residencia o familiarse cercanos. Allí han estado los vecinos de los cinco municipios a los cuales la primera edil cuenta que "intentaba dar algo de calma y templanza para todos".

Al igual de Uncastillo, los vecinos de Malpica de Arba han podido volver ya durante la mañana. Al tratarse de una pedanía del término municipal de Biota, los evacuados fueron 13 y según instrucciones de Protección Civil solo los empadronados pueden volver a sus viviendas.

Así, el alcalde de Biota, Ezequiel Marco, indica que solo han sido dos vecinos los que han podido ir para revisar que todo estuviera bien y "quedarse tranquilos". El resto tendrán que esperar al visto bueno de los expertos, pero como bien indica el edil "todas viviendas se encuentran en buen estado".

Dura recuperación

Asín y Orés recibían el visto bueno al mediodía de este lunes. En Orés, la tarde la han dedicado para volver poco a poco y con cuidado al municipio a través de una carretera provincial 1303 que ha quedado "calcinada".

Un trayecto de 7 kilómetros que une los dos municipios y que ocasiona que "la llegada al pueblo sea bastante traumática". Así lo define el alcalde de Orés, Francisco Auria.

Al igual que el resto de municipios, cuenta aliviado que no ha tenido afecciones en viviendas, pero queda camino por recorrer: "Poco a poco nos vamos a tener que hacer a la idea del trabajo que nos queda por delante, va a ser duro".

Con el susto aún en el cuerpo, pero más tranquilos, los vecinos se afanan en pasar página y recuperarse.