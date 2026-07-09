Julian, creador de un alucinante Belén en un pueblo de Aragón: "Ya estamos montándolo, va a medir 300 metros cuadrados"

Mientras muchos aragoneses disfrutan -o esperan- las vacaciones de verano, un grupo de 12 vecinos de Belchite tiene ya su mirada puesta en Navidad.

Este año, el famoso Belén Monumental de Belchite cumple 20 años y lo hace a lo grande. Su dueño y creador, Julián Palacín, explica que el nacimiento será "aún más grande", pasando de los actuales 200 metros cuadrados a 300, lo que permitirá incorporar nuevas escenas y recreaciones del pueblo viejo de Belchite.

En total, el nacimiento conocido como ‘Un Belén en tiempos pasados’ tendrá alrededor de 600 figuras y pretende ser una recreación cada vez más fiel del Belchite histórico.

Palacín dice que desde pequeño ha sentido un interés especial por el Belén, por lo que comenzó a montar, poco a poco, el suyo propio. Pero que no fue hasta 2017 cuando el nacimiento dio el salto a la fama tras su visita el año anterior a Belchite viejo.

Fue entonces cuando replicó en su nacimiento el Arco de la Villa y una casa de estilo aragonés de la calle Mayor.

Ahí la cosa comenzó a cambiar, pues pasó de estar en una habitación de 4 metros cuadrados en su casa de Alagón a ser expuesto hace unos años en el museo etnológico de Belchite, donde ocupa 200 metros cuadrados y es visitado por alrededor de 5.000 personas todos los años.

Una parte del Belén. E.E Zaragoza

Dos décadas después, su nacimiento se ha convertido en uno de los más destacados y populares de Aragón. Por ello, el joven y el resto del equipo que participa cada año en el montaje han decidido incorporar nuevas novedades.

Un largo trabajo

El trabajo comenzó nada más pasar las Navidades, cuando el equipo desmontó por completo la instalación para ponerse manos a la obra.

Lo primero que se llevó a cabo, según detalla Palacín a este diario, fue el pintado íntegro de la sala donde se expone el Belén.

"Se ha pintado de color azul para crear un efecto inmersivo con luces, que se instalarán para simular el paso del día a la noche con el amanecer y el atardecer", cuenta.

Además, señala que se están construyendo nuevas edificaciones inspiradas en el patrimonio histórico de Belchite, como una antigua bodega del Pueblo Viejo que "se colocará justo debajo de Belén y simulará que está enterrada como una de verdad".

Desde mayo, el equipo trabaja centrado en el montaje de la nueva estructura. Actualmente, Palacín asegura que el proyecto se encuentra ejecutado aproximadamente en un 30 %.

Durante el verano las jornadas de trabajo suelen rondar "las dos o tres horas diarias", aunque el joven señala que a partir de septiembre el ritmo se intensificará. "Hay veces que hemos estado hasta doce horas seguidas para completar el montaje antes de la inauguración", apunta.

La inauguración está prevista para finales de noviembre, adelantándose unos días respecto al tradicional 1 de diciembre al coincidir este año entre semana. Permanecerá abierto hasta después del día de Reyes.

Público de toda España

El pasado invierno recibió 5.071 visitantes, una cifra muy significativa para un municipio de alrededor de 1.500 habitantes. La afluencia de público llega desde numerosos puntos de España, tal y como reflejan las firmas que los visitantes dejan cada año en el libro de recuerdos instalado en la exposición.

Gran parte del atractivo está, precisamente, en el impresionante nivel de detalle de las construcciones. "Algunas de las torres alcanzan los 81 centímetros de altura y todas las edificaciones reproducen con fidelidad elementos del antiguo Belchite", asegura Julián.

Para lograrlo, el equipo realiza un exhaustivo trabajo de documentación. Una tarea para la que cuentan con la ayuda de la Fundación Pueblo Viejo de Belchite y la experiencia del propio Palacín, que trabaja como guía.

"Conozco muy bien el pueblo viejo y esto también ayuda a que las construcciones en el Belén sean fieles a lo que fue", explica.

Algunos de los edificios recreados en el Belén. E.E Zaragoza

Además, señala que para poder reconstruir fachadas desaparecidas y otros detalles han echado mano de la IA como una gran herramienta. "A través de fotos antiguas nos ayuda a saber cómo podía ser, por ejemplo, los otros lados de un edificio", dice.

Eso sí, aunque la tecnología facilita el proceso de diseño, la elaboración sigue siendo completamente artesanal. Las montañas, las viviendas, los mercados, los carros, los barriles y la mayor parte de la escenografía están realizados a mano utilizando madera, cemento, arcilla y moldes propios.

"Únicamente las figuras son compradas", detalla Palacín.

Donaciones

Se trata de un Belén que se puede visitar de manera gratuita, pues Palacín dice que quiere "que todo el mundo pueda visitarlo". Únicamente deja una caja de donaciones para que "si alguien quiere colaborar, lo haga". "Todo vuelve íntegramente al proyecto", asegura.

Además, Palacín organiza sorteos para recaudar todo lo posible y lograr que cada año el Belén sea aún más espectacular. Aunque también cuentan con la colaboración del Ayuntamiento de Belchite, que "ayuda cuando necesitamos algo", dice el joven.