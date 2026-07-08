De las tardes de "domingo y peli" a las referencias al acoso escolar: las claves del primer discurso de la infanta Sofía

El primer discurso oficial de la infanta Sofía ha incluido desde guiños a "las tardes de domingo y peli en casa" a referencias directas al abandono y el acoso escolar.

Con un tono cercano, su primera alusión ha sido a Baktay, la protagonista de la aclamada 'Buda explotó por vergüenza'.

"Esa niña se enfrentaba a todo un universo que le negaba el derecho a aprender, al conocimiento. Cogía huevos a escondidas para cambiarlos por un cuaderno medio roto. Nunca se me quitó de la cabeza esa escena", reconocía.

Ella le hizo ir con ánimos renovados cada mañana a su clase de tercero de Primaria.

La primera intervención pública de la infanta ha sido seguida a pocos metros por sus padres, los Reyes, y la princesa Leonor, dentro del reconocimiento a los 'Docentes Referentes' de la Fundación Ibercaja.

"Nadie elige enseñar por dinero o por reconocimiento", les decía a los cinco premiados.

Tampoco ha eludido los grandes problemas que afectan a la profesión, desde el acoso y el abandono escolar a la pérdida de autoridad de los docentes, la burocracia excesiva o la inclusión educativa.

Sus palabras han incluido, además, referencias al aragonés Carlos López Otín, y a los incansables esfuerzos de muchos profesores por llegar al corazón y la cabeza de cada uno de sus alumnos.

"En cada escuela hay docentes que defienden ese tiempo sagrado del aprendizaje donde, con calma si puede ser, nos ayudan a comprender el mundo y a desarrollar un criterio propio, a crear nuestra propia mirada esperanzada y entusiasmada", apuntaba.

Ella misma ha podido comprobarlo esta misma mañana en Zaragoza: "Me parece que la profesión del docente es de un valor y una relevancia que van más allá de lo estratégico y que entra en lo esencial. Y más allá de modas y pedagógicas o de coyunturas o necesidades del mercado, hay un día que nunca se olvida".

Se refería a ese momento en el que un profesor o profesora "nos dice algo que se queda ahí dentro", ya sea un "tú eres inteligente", un ¿has leído este libro? o un ¿te has hecho la pregunta adecuada?".

Para ella, esta es una de las mejores profesiones del mundo y como tal, debería valorarse "mucho más", dado que comporta "una gran responsabilidad".

Por eso, ha pedido "respeto, recursos y todo el reconocimiento".

Agenda institucional

La infanta Sofía protagonizó su primer acto institucional en solitario el 13 de diciembre de 2024 al entregar los premios del concurso de fotografía convocado por Patrimonio Nacional que llevan su nombre en la Galería de las Colecciones Reales.

Durante este curso, ha protagonizado también otro acto institucional en solitario, la inauguración el pasado mes de enero de un centro de la Fundación ONCE en Boadilla del Monte (Madrid).

A sus 19 años, la infanta acaba de finalizar el primer curso de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en el Forward College en Lisboa y el próximo curso continuará sus estudios universitarios en París.

El próximo viernes estará presente en la Academia General del Aire y del Espacio, en San Javier (Murcia), para la entrega de los reales despachos de empleo de la Academia, junto a sus padres, los reyes, y su hermana mayor, Leonor, princesa de Asturias.

Sorpresa por la mañana

Aunque su presencia no estaba prevista, la princesa de Asturias ha aparecido este miércoles por la mañana en Zaragoza para acompañar a su hermana en una serie de talleres con los profesores galardonados.

Ha sido en el segundo de ellos, una charla sobre sostenibilidad en la educación con algunos de los 25 profesores finalistas de estas ayudas, cuando la infanta ha aparecido junto a la princesa Leonor, cuya presencia no había sido anunciada por Casa Real.

Las dos hermanas han llegado al aula donde se encontraban reunidos los docentes alrededor de una mesa rectangular y, tras saludar, han tomado asiento para asistir a la charla que impartía la doctora en Ciencias Económicas Sonia Díez, y han intercambiado gestos de complicidad.

Esta iniciativa de Docentes Referentes constituye la primera presidencia de honor de la infanta Sofía en una iniciativa institucional y subraya el respaldo de la Corona al valor estratégico de la educación y a la labor de los docentes como motor del desarrollo social de España.

Los docentes galardonados en la primera edición de estas ayudas proceden de Baza (Granada), Cullera (Valencia), Laguna de Duero (Valladolid), Valladolid y Zaragoza, y han destacado por llevar a cabo cinco proyectos innovadores que contribuyen a la "mejora de la educación en España".

El encuentro de este miércoles supone, además, el punto de partida de la Comunidad Docentes Referentes, una red nacional que nace con la vocación de mantener vivo el intercambio de conocimiento, impulsar proyectos colaborativos durante el curso 2026-2027 y seguir fortaleciendo la innovación educativa.