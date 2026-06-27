Rotundo rechazo de las organizaciones agrarias a la alerta Rojo Plus por incendios: "Es una prohibición indiscriminada"

Las cuatro principales organizaciones agrarias de Aragón han emitido un comunicado conjunto en el que rechazan rotundamente la aplicación del nivel de alerta Rojo Plus, activado durante todo el fin de semana como medida de prevención ante el grave incendio que ha arrasado 2.500 hectáreas en Tamarite.

En este escenario, se aplican las restricciones más severas para evitar cualquier posible foco de incendio. Queda prohibido encender fuego en espacios abiertos, así como en áreas recreativas y zonas de acampada, y se suspenden todas las quemas agrícolas o forestales, aunque estuvieran autorizadas.

También se restringe el uso de maquinaria que pueda generar chispas en el monte y su entorno, el uso de material pirotécnico y la celebración de eventos deportivos o públicos en zonas forestales.

Para las organizaciones UAGA, UPA, Asaja y Araga, este nivel de alerta supone una “prohibición indiscriminada” que paraliza la recolección de cereal en toda la Comunidad, lo que “compromete pérdidas millonarias al sector”.

“No existe justificación agronómica ni meteorológica para imponer una prohibición homogénea en la totalidad del territorio aragonés. Las condiciones de humedad, viento y riesgo real difieren sustancialmente entre las tres provincias y sus comarcas”, apuntan las organizaciones.

El sector entiende que la administración actúa de forma reactiva condicionada por el reciente incendio de Tamarite de Litera. Sin embargo, creen que un accidente derivado de una chispa mecánica “no puede instrumentalizarse para establecer una prohibición generalizada que castiga a miles de profesionales”.

“El calendario agronómico es inflexible: el cereal de invierno -trigo, cebada, centeno y triticale- se encuentra en su momento óptimo de maduración y recolección. Paralizar la cosecha en junio y julio expone las explotaciones a riesgos meteorológicos críticos (pedrisco, tormentas estivales) y a la pérdida irreversible de calidad del grano por sobremaduración”, sostienen los agricultores.

Además, las organizaciones ven un “evidente agravio comparativo”, toda vez que el transporte ferroviario, “cuyos convoyes generan chispas por fricción mecánica”, continúa operando con normalidad.

Ante ello, exigen la “rectificación inmediata” de la orden de activación del nivel de alerta Rojo Plus y su sustitución por “un modelo de restricciones proporcionadas” articuladas comarca a comarca.

"Compresión, sentido común, lealtad y solidaridad"

Tras conocer el contenido de este comunicado, el consejero de Interior, Roberto Bermúdez de Castro, ha pedido a las organizaciones agrarias "compresión, sentido común, lealtad y solidaridad" con las decisiones que se toman en el Cecopi, todas ellas, dice, basadas en criterios técnicos.

"No voy a polemizar con asociaciones agrarias. Si estuviesen aquí, habrían tomado la misma decisión. Nos hemos pegado 48 horas en el 112. Esto hay que mirarlo en globalidad y ver qué sucede en Cataluña, Navarra y Castilla y León", ha afirmado.

De hecho, Bermúdez de Castro ha desvelado que este viernes se produjo un incendio en Ejea de los Caballeros por una chispa de otra cosechadora, cuando ya estaba activada la alerta Roja Plus e incluso en horario prohibido por la alerta roja.

"Les pediría que se pusiesen en nuestro lugar. Aquí no se toma ninguna decisión con criterios políticos. Tomo decisiones con lo que dice el director general, el jefe de extinción, la UME, la Guardia Civil o Cruz Roja. Hoy por hoy, el grupo de extinción está trabajando al 100%. Somos una comunidad muy extensa y debemos tomar medidas que no nos gastaría tomar", ha zanjado el consejero.