Aragón da por estabilizado el incendio en Tamarite y permite regresar a los vecinos desalojados a sus casas

Después de casi 48 horas de intensa lucha contra el incendio de Tamarite de Litera, el Gobierno de Aragón ha dado por estabilizado el fuego y va a permitir regresar a sus casas a los vecinos desalojados de Azanuy, Calasanz y Alins.

Así se ha decidido en la reunión del Cecopi celebrada a primera hora de este sábado, donde se ha acordado rebajar el nivel de alerta 2 a 1. Ello supone, principalmente, la retirada de la Unidad Militar de Emergencias (UME), que lleva desplegada en Tamarite desde el jueves por la tarde.

Mientras, continuarán trabajando las seis brigadas forestales del Gobierno de Aragón y los medios aéreos para seguir refrescando la zona y poder dar el incendio por extinguido en las próximas horas.

“Desde el Puesto de Mando Avanzado se pide a los ciudadanos de Azanuy que permanezcan en el núcleo del municipio y no vayan a hacer labores agrícolas ni ver lo que ha sucedido. Hay muchas brigadas y autobombas trabajando y es peligroso”, ha avisado el consejero de Interior, Roberto Bermúdez de Castro, tras la reunión del Cecopi.

Por su parte, de las cuatro carreteras que estaban cortadas, la A-2216 sigue cerrada, la A-2215 se ha abierto únicamente a residentes, la A-1237 queda abierta excepto el tramo que comunica a Azanuy, y la A-133 ha reabierto por completo.

Según ha trasladado la Aemet en este Cecopi, la jornada del sábado transcurrirá de forma similar al viernes, con altas temperaturas y alguna racha de viento sur fuerte, por lo que el operativo deberá estar atento a algún posible punto caliente en el área del incendio. Además, se espera alguna tormenta durante el domingo.

Este ha sido el primer gran incendio forestal del verano y el más importante de los últimos cuatro años, lo que pone a todos los miembros de los operativos en alerta ante lo que puede suponer los meses de julio y agosto.

“Me encantaría que fuera el último incendio, pero no lo va a ser, así que pedimos prudencia y cuidado. Tenemos una gran brigada y medios, pero los incendios son cada vez más devastadores. Este incendio arrasó casi 4.000 hectáreas en 4 horas. Pedimos la máxima prudencia”, ha expuesto Bermúdez de Castro.

El fuego ha dejado una estimación de 2.500 hectáreas quemadas, de las cuales un 20% es suelo forestal. Sin embargo, el incendio mantiene un perímetro de afección de 4.400 hectáreas tras ser iniciado por "la chispa" de una máquina agrícola.

La situación del incendio sumada a las condiciones meteorológicas ha supuesto la activación del nivel de alerta rojo plus por riesgo extremo de incendios, una medida excepcional que es la segunda vez que se impone.

Mientras tanto, Fonz ha estado mirando con precaución cómo parecía que el incendio se les venía encima. No fueron evacuados pero sí se les dio la orden a final de la tarde del jueves de confinamiento preventivo que ha sido levantado a lo largo de la mañana del viernes.