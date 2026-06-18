Josep Borrell: "¿Por qué es imposible que haya diálogo entre los dos grandes partidos de este país sobre nada?"

Josep Borrell, durante su intervención en una de las charlas del congreso con el que la Fundación Ibercaja celebra su 150 aniversario Javier Cebollada EFE

Josep Borrell, ex alto representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad (2019-2024), ha sido uno de los protagonistas durante la primera jornada del congreso ‘El mundo que viene’, que se celebra esta semana en Zaragoza para conmemorar el 150º aniversario de la Fundación Ibercaja.

Borrell ha participado en un diálogo junto con Felipe Calderón, presidente de México entre 2006 y 2012, y Un-Chan Chung, primer ministro de Corea del Sur en 2009 y 2010, en la que se han puesto sobre la mesa el rumbo que sigue el mundo actual en los tres continentes.

Mirando a España, Borrell ha hablado sobre el bloqueo político que se vive en la actualidad, cuestionando la existencia de dos grandes bloques que parecen incapaces de entenderse: un PP “asociado a su derecha” y un PSOE “con grupos nacionalistas y de izquierdas que forman una coalición que a veces demuestra sus límites”, como la ausencia de Presupuestos Generales del Estado durante toda la legislatura.

A su juicio, Borrell ha lamentado que el diálogo político en España se haya “desvanecido” en un debate que “carece de argumentación sustantiva” para pasar a una “dinámica de descalificación”.

“El miedo al otro acaba convirtiéndose en el arma política. El argumento solo es ‘cuidado que no venga el otro’. Para eso no inventamos la democracia. ¿Solo hay esas dos opciones? ¿Por qué es imposible tener diálogo entre los dos grandes partidos de este país sobre nada?”, ha cuestionado el también exministro de Sánchez.

En este sentido, ha dicho sentirse “impotente” mientras hace un llamamiento a “restaurar la capacidad de acuerdo y diálogo”.

“La política es la capacidad de construir acuerdos en los desacuerdos, no profundizar en los desacuerdos”, ha afirmado.

“Europa debe prepararse para el retiro militar de Estados Unidos”

Ya a nivel europeo, Borrell ha enumerado varias de las que considera prioridades de Europa, desde reforzar su economía y acelerar la transición energética, hasta prepararse para el retiro militar de Estados Unidos de sus territorios, así como “cambiar radicalmente nuestra posición” sobre el “gobierno supremacista y genocida de Israel”.

“La autonomía está bien como eslogan, pero empecemos a hacer algo por ello, como tener una fuerza de despliegue rápido y modesta, de 5.000 hombres. Seguimos sin tenerla. Nos falta voluntad política y unidad. Somos 27, cada uno de su padre y su madre, y pretendemos decidir por unanimidad. Por unanimidad no se decide nada siendo 27”, ha añadido.

Pese a todo, Borrell incide en que Europa es “una de las partes del mundo donde mejor se vive”, con libertad política, una prosperidad económica “envidiable” y una sociedad “muy cohesionada”.

“Europa es un imán que atrae a la gente y los estados. Es cierto que debemos incorporar inmigrantes y que tenemos unas dependencias insostenibles que podríamos reducir si nos pusiéramos manos a la obra. Tenemos que reorientar nuestros flujos de inversión. No tenemos grandes campeones tecnológicos”, ha añadido.