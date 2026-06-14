El Gobierno de Aragón estudia ya hacer de la Torre del Agua el gran museo del legado Expo: iría de las plantas 7 a 21

El sueño de convertir la Torre del Agua en el gran museo del legado Expo está cada vez más cerca de convertirse en realidad. La propuesta está hecha, y el Gobierno de Jorge Azcón estudia ya "la posibilidad de atender esa petición", según confirman desde la Consejería de Fomento de Octavio López.

Este uso se compatibilizaría con el futuro de la Torre como 'faro de la logística', una transformación que convertirá este singular edificio de la Expo 2008 en uno de los pilares de la 'marca Zaragoza'.

La idea parte de la Asociación Legado Expo, que lleva años pidiendo sacar de las cajas los materiales que aún se conservan de la muestra internacional para mostrarlos como corresponde.

Aunque por el momento no hay nada cerrado, EL ESPAÑOL ha podido confirmar que ha habido conversaciones y que, por el momento, hay buena sintonía entre las partes.

La agrupación propone "tematizar" los rellanos que van de la planta 7 a la 21 de la Torre para crear un espacio "emocional" en la ciudad con el que recordar aquellos tres meses que transformaron Zaragoza por completo, de los que este domingo se cumplen, exactamente, 18 años.

El proyecto, defiende el presidente de Legado Expo, Francisco Pellicer, no tendría un coste excesivo.

Bastaría con aprovechar los llamados 'materiales para la memoria', almacenados estos 18 años en el llamado Ebro 5, uno de los 'cacahuetes' sin uso.

"Tenemos desde elementos de la carroza del Circo del Sol a vestuario y puertas del pabellón de Marruecos. En estos casi 20 años se ha sacado alguna pieza alguna vez para alguna exposición. Con la solución que se está estudiando podríamos conservarlos en unas condiciones óptimas. Todo eso también es legado; legado cultural. No son joyas ni elementos muy valiosos, pero sí patrimonio histórico de Zaragoza. Cuando hablamos de un incunable no lo valoramos por el papel sino por la cultura que contiene", razona.

En estos momentos no están en las mejores condiciones, de ahí que poder exhibir todo ese material sea, también, una necesidad.

La muestra se podría completar con maquetas, vídeos de aquellos días en el recinto Expo e información sobre las personas que lo visitaron y la repercusión internacional que tuvo.

"La idea está bastante considerada y aceptada, falta concretar el proyecto", expone Pellicer.

El legado, al detalle

Más allá de la Torre del Agua, el parque empresarial en el que hoy se ha convertido parte del Frente Fluvial llega a este 18º aniversario rozando la plena ocupación.

En estos momentos, confirman desde el Gobierno de Aragón, tiene más del 93% de su espacio comercializado y alberga 73 empresas, con un movimiento de 5.300 profesionales y una afluencia media de 3.000 visitas diarias.

El gran reto a medio plazo es la llegada de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión (CARTV), que supondrá una inversión de en torno a 25 millones de euros.

La operación contempla la ocupación íntegra del edificio Ebro 3, el pabellón más grande de todo el complejo. Con el traslado, el ente público dispondrá de un inmueble de 15.486 metros cuadrados, lo que representa un incremento superior al 30% en la superficie operativa respecto a su ubicación actual.

La nueva sede albergará a más de 700 trabajadores entre personal propio de la corporación, informativos, técnicos y productoras asociadas, "dinamizando por completo el ala oeste del recinto".

"Va a ser el espaldarazo definitivo a la diversificación del parque empresarial. Integrar una infraestructura tecnológica tan compleja como la de la CARTV es un reto técnico mayúsculo que asumimos con la certeza de que consolidará este entorno como el distrito audiovisual y digital de referencia en la comunidad", dice Pedro Sas, director gerente de Expo Zaragoza Empresarial.

Más incierto parece el futuro de The Power Education, la universidad privada que pretende instalarse en otro de los cacahuetes.

En este caso, la pelota no está en el tejado del Gobierno de Aragón sino del Gobierno de España, que declaró, hace ya meses, la guerra a lo que llegó a calificar de "chiringuitos".

El Consejo de Administración de Expo Zaragoza Empresarial autorizó la licitación para redactar el proyecto de reconversión integral del edificio 'Ebro 4', con una inversión estimada de más de 15 millones de euros por parte del Gobierno de Aragón.

Solo allí hay disponibles más de 10.000 metros cuadrados útiles distribuidos en cuatro alturas.

La Expo, en cifras

La Expo 2008 se tradujo en 93 días de fiesta, cultura, ocio y debate internacional en torno al 'Agua y el Desarrollo Sostenible'. Aquel año se llegó a los 6,5 millones de visitantes, contando para la muestra internacional con la participación activa de 104 países y 220 oenegés.

En total se dio voz a 3.200 expertos mundiales, con más de 5.000 actuaciones en un recinto de 25 hectáreas que se quiso diseñar desde una rigurosa perspectiva sostenible.