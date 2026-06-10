Se buscan enfermeras: Aragón necesita enfermeras y especialistas y ofrece sueldos de 2.000 euros al mes

Las vacantes se dan en prácticamente todos los sectores y especialidades. E. E.

Aragón busca enfermeras. El Salud ha hecho un llamamiento a profesionales de dentro y fuera de la Comunidad ante la falta de personal para cubrir las vacaciones de verano.

Se necesitan tanto enfermeras como especialistas en enfermería para trabajar en hospitales y centros de Atención Primaria, con puestos de matrona y en áreas clave como salud mental, geriatría, pediatría y enfermería familiar y comunitaria.

Sanidad se ha apoyado en colegios oficiales como el de Zaragoza para difundir el mensaje, y aunque ya se han hecho muchos contratos, todavía no hay candidatos suficientes.

"Todo lo que se puede contratar, se contrata", dicen desde el Departamento.

El problema es sistemático y afecta a todo el mapa sanitario. Se repite cada verano, pero la sensación, afirman los consultados, es que este año se necesita más personal si cabe.

Esto ha hecho que desde hospitales como los de Calatayud o Alcañiz hayan hecho llamamientos propios para poder cuadrar cuanto antes sus plantillas.

Los contratos suelen ser de cuatro meses de duración, con sueldos de en torno a 2.000 euros en jornada completa con turno rotativo y festivos.

Aragón no da abasto y ni siquiera con las decenas de enfermeras que salen cada año de la Universidad de Zaragoza y la Universidad San Jorge son suficientes para evitar los 'rotos'.

"La gente sabe que acaba la carrera y tiene trabajo. Esto puede llegar a ser contraproducente, ya que muchas personas se saben tan necesarias que se toman unos meses de vacaciones y retrasan deliberadamente su incorporación. Saben que nada más volver las van a llamar", explican desde el sector.

A esto hay que unir que la gente de la OPE de febrero todavía está pendiente de que se resuelva y de la adjudicación de plaza.

Todo esto hace que se tenga que recurrir, incluso, a profesionales de otras comunidades autónomas.

La principal 'cantera' es Andalucía. El elevado número de facultades de Enfermería y las malas condiciones laborales, con contratos de escasas semanas o meses, hacen que Aragón se perciba como una comunidad especialmente atractiva.

"Muchas vienen, se quedan por la estabilidad laboral y acaban formando familia, aunque hay otras que se van pasado un tiempo", indican las citadas fuentes.

Este fenómeno se ve en el número de colegiadas, con cada vez más enfermeras y especialistas procedentes de las ocho provincias andaluzas.

En muchos casos, la colegiación se exige como requisito obligatorio, lo que lleva a muchas de estas jóvenes a coger el coche o el AVE nada más acabar la carrera para apuntarse en el colegio de la provincia elegida.

Este año, el problema empezó a verse hace ya semanas: las bolsas "están vacías" y no hay visos de que puedan remontar. "Antes, esto podía ocurrir en sectores o especialidades concretas, pero ahora es algo generalizado. Da igual que estemos hablando de Zaragoza capital o de hospitales y centros de salud de la Comunidad, con el personal 'autóctono' no hay forma de cubrir las vacaciones", agregan.

Esto tiene, también, un efecto negativo en las profesionales en plantilla, que ven denegadas las solicitudes de días por la falta de relevo.

Donde quizá haya menos problemas es en Atención Primaria, ya que allí hay más facilidades para contratar por semanas o incluso por días.

Para intentar aliviar la situación, universidades como la de Zaragoza adelantaron la entrega de bandas y títulos con el objetivo de que los y las jóvenes obtuvieran sus certificados profesionales de notas cuanto antes.

El objetivo: que puedan incorporarse lo más pronto posible a las bolsas, pero ni con esas se ha resuelto del todo la problemática.

En el caso de Aragón, la principal ventaja es que los contratos suelen cubrir todo el periodo estival, algo que no pueden decir otras comunidades españolas.

Es a lo que se agarran desde el Departamento, que confía en que el llamamiento surta efecto y no haya un exceso de puestos sin cubrir en los próximos meses.