Alarma por la cascada de renuncias mir: Aragón pierde 13 médicos residentes de familia días antes de empezar

Se acabó, por el momento, la alegría. El pleno que se celebró por la adjudicación de todas las plazas de médico interno residente en Aragón ha durado poco ante las renuncias en cascada.

Una selección que en la Comunidad no comenzó a coger carrerilla de verdad hasta la última semana cuando se fueron agotando las especialidades dejando solo Medicina Familiar y Comunitaria como última opción.

Así, a una semana de finalizar, la citada especialidad llegó a tener 62 vacantes, si bien en los tres últimos días cogió ritmo, incluso, quedándose a dos plazas de completar a un día de cerrar el proceso. Finalmente lo hizo a primera hora del último día.

Ahora, a pocos días de que hayan comenzado su formación, se conoce que Aragón va a la 'repesca' ante las bajas repentinas.

Por el momento, se conoce de la renuncia de 13 mir de la especialidad de familia que se han dado días antes de tomar posesión de su cargo.

Igualmente, se trata de cifras no definitivas hasta que el Ministerio de Sanidad publique el listado completo el 15 de junio. No es una cosa aislada ya que el año pasado siete médicos residentes renunciaron a su plaza.

¿Qué está pasando?

Ante esta fuga de talento y plazas vacías, los profesionales muestran su preocupación aunque tampoco se sorprenden ya que achacan esta falta de selección de medicina familiar al estado de la sanidad.

"Si las condiciones de la medicina estuvieran mejor, si hubiera más apoyos para la atención primaria y el trabajo fuera mejor, habría un poquito más de ánimo por hacer esta especialidad", explica Izarbe Galindo, presidenta de la Sociedad Aragonesa de Medicina de Familia y Comunitaria (Samfyc).

Ante las condiciones que presenta una especialidad que "exige muchísimo" valora que "es complicado que se llenen todas plazas porque no todo el mundo se quiere meter en este percal".

"La falta de inversión en la sanidad pública provoca que falten especialistas de todo tipo y si hay carencias en el hospital el que lo suple es el médico de familia y todo eso genera un trabajo extra que quema", incide.

A las condiciones "extremas" que presenta una especialidad, "que pese a todo es preciosa", se añade las dificultades para asentarse en territorios fuera de la capital.

Tal es así que en el proceso de adjudicación sectores como Alcañiz, Teruel, Barbastro o Calatayud fueron los últimos en llenarse ante el poco atractivo que genera entre los médicos por su lejanía con la capital aragonesa, la complejidad de acceso a la vivienda o incluso a los propios municipios por la situación de las carreteras.

"Si no tienes la oportunidad de poder alquilar una vivienda que puedan permitirse, es normal que muchos vean que ese no es su lugar y no se asienten", recalca.

Una posición que también mantienen desde el Colegio de Médicos de Zaragoza que definen de "esperable" encontrarse ahora en esta situación.

"Muchas veces estos puestos se cogen cuando quedan muy poquitas plazas en el mir y algunos residentes llegan al sitio sin conocer prácticamente ni dónde están los centros ni dónde están los hospitales", incide Guillermo Viguera, vocal de los médicos jóvenes y promoción de empleo del Colegio de Médicos de Zaragoza.

De igual forma, mira el lado positivo y es que en primera instancia si que se llegaron a llenar las plazas al 100% "a diferencia de otros años".

Igualmente, se entristece de esta situación: "Es una pena para el sistema el tener plazas no cubiertas, más que nada por la cantidad de médicos de familia que se van luego a jubilar en los próximos cuatro años, que será cuando acabe esta promoción".

Estas plazas que queden desiertas podrán volver a ser elegidas ya que el Ministerio de Sanidad abrirá un proceso de 'repesca' a través de la adjudicación extraordinaria para completar las plazas que se han quedado sin elegir en un primer momento a las que se sumarán los puestos renunciados.