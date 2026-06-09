Alegría alerta de la desaparición de las consultas externas de oncología en el Miguel Servet: "Faltan seis médicos"

La secretaria general del PSOE-Aragón, Pilar Alegría, ha criticado este martes la “nula apuesta” del Gobierno de Jorge Azcón por la sanidad pública.

La líder socialista ha asegurado que la falta de recursos no atañe únicamente a hospitales periféricos como el de Barbastro o el Obispo Polanco de Teruel. También afecta “muy directamente” a grandes referentes como el Miguel Servet, donde ha convocado a los medios.

Alegría ha puesto el acento en la situación de oncología. “Ayer, varios pacientes nos trasladaban que durante el verano va a desaparecer el servicio de consultas externas y va a ir todo al hospital de día. Y el motivo no es una reestructuración o una reorganización. Es que faltan seis oncólogos y, como no pueden prestar el servicio con la máxima calidad, han tomado la decisión de trasladarlo”, apuntaba.

En su opinión, todo esto son los efectos de las políticas del Gobierno PP-Vox.

Los socialistas han anunciado que van a solicitar la comparecencia del nuevo consejero de Sanidad, Ángel Sanz, para que aclare qué está haciendo el Ejecutivo para cubrir estas bajas y cómo va a reorganizar el personal del hospital para que se pueda seguir prestando el servicio.

“Le vamos a reclamar que de una vez por todas apuesten por la sanidad pública. Una de las cuestiones que denuncian los propios sanitarios es que se están ofertando contratos de muy baja calidad. Estamos hablando de contratos de dos, tres meses, donde además se les pide que dos días pasen consulta en Alcañiz frente a contratos de tres años que dan una mayor estabilidad como está pasando en la ciudad de Soria”, agregaba.

Los socialistas insisten en que se está “asfixiando” a la sanidad pública y que, mientras tanto, se están “engordando los bolsillos de la privada”.

“El señor Azcón ha hecho externalizaciones por importe de 5 millones de euros entre marzo de 2025 y marzo de 2026 para cubrir guardias y consultas de especialistas, una práctica que también está llevando a cabo en educación”, censuraba.

Esta “absoluta falta de personal” se está viendo “en la práctica totalidad de los hospitales de Aragón”. Que se hable de reorganización es, en su opinión, un eufemismo de mal gusto que esconde “una falta absoluta de gestión y planificación”.

“Le pedimos que los impuestos de los aragoneses se utilicen para consolidar y generar un servicio de calidad, especialmente en la sanidad”, incidía.

El riesgo es que estos problemas vayan a más con el cierre de camas en verano: "Lo estamos viendo ya, por ejemplo, en el Obispo Polanco o en el hospital de Alcañiz".