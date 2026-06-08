Vox ficha a un jurista de Zaragoza como desregulador y releva a Jorge Moncada como director general de Turismo

PP y Vox están ya a punto de cerrar los últimos nombres del Gobierno de Aragón. Un mes después de la toma de posesión de Jorge Azcón y los nuevos consejeros, la estructura sigue sin estar cerrada, pero este mismo miércoles habrá avances significativos.

La previsión es que el próximo Consejo de Gobierno despeje una de las grandes incógnitas del pacto PP-Vox: quién será el desregulador de Alejandro Nolasco, el puesto políticamente más importante de cuantos quedan por definir.

Esta última semana, el único nombramiento que ha trascendido ha sido el del presidente del PAR, Alberto Izquierdo, como asesor del líder popular.

La decisión le está costando fuertes críticas internas al PP, y lo mismo le está sucediendo al máximo responsable del Partido Aragonés.

Polémicas aparte, el organigrama tiene aún importantísimos puestos por definir. El principal es el del desregulador, encargado de simplificar la Administración y poner en marcha alguna de las medidas más polémicas del partido de Santiago Abascal.

Aunque Vox se resiste a desvelar su nombre, ya está elegido y se desvelará en cuestión de horas.

Según ha podido saber EL ESPAÑOL, es un zaragozano de 55 años jurista de profesión.

Se trata de una persona con amplia experiencia, lo que hace que sea bastante conocido en el mundo de la Justicia.

Será un fichaje externo. No saldrá, por tanto, de los nombres ya conocidos de Vox-Aragón.

Por su profesión, no está afiliado a Vox, aunque esto no va a ser impedimento para que asuma uno de los roles previsiblemente más polémicos del mandato.

Su nombramiento será el principal, pero no el único. Vox también relevará al director general de Turismo y Hostelería, Jorge Moncada, fichado por Jorge Azcón la pasada legislatura, y hay otros tres nombres 'en el alambre'.

Se trata de Máximo Ariza, director general de Mayores; Amparo Cuéllar, directora general de Innovación y Promoción Alimentaria, y Ana Oliván, directora general de Gestión Forestal.

Todos tienen algo en común: no han sido elegidos por Vox. No obstante, en estos casos todavía no hay una decisión tomada, por lo que a estas alturas no se puede dar por hecha su salida ni su continuidad.

Ariza no saldrá del Ejecutivo. Se incorporará al Departamento de Educación de Carmen Susín, aunque permanecerá Bienestar Social hasta que se le encuentre sustituto.

Mientras, con Oliván se descarta tomar una decisión inminente, ya que Aragón encara el periodo de máxima activación de la campaña de incendios y se quiere evitar cualquier cambio que pueda trastocar el dispositivo.

La previsión es que el grueso del organigrama quede definido en este próximo Consejo de Gobierno. Por parte del PP, queda por saber el nombre del nuevo director o directora general de Acción Exterior, puesto que depende de la cartera de Mar Vaquero.

También habrá relevo en la dirección general de Cuidados y Humanización de la Consejería de Sanidad.

En total, este miércoles podría haber alrededor de media docena de nombramientos y cambios, por lo que la estructura quedaría completa a falta de los últimos flecos.

Los ya confirmados

La reconfiguración de departamentos ha llevado a Vox a incorporar a Ana Pilar González del Cacho, ex jefa de gabinete de Marta Fernández en las Cortes de Aragón, como nueva directora general de Coordinación Institucional.

Se trata de un puesto de nueva creación adscrito a la Consejería de Desregulación, Bienestar Social y Familia liderada por el propio Nolasco; una dirección que no figuraba en el organigrama inicial y que se encargará de coordinar los departamentos de Vox.

Con el subdirector de OKDiario Roberto Pérez ya como jefe de gabinete y con Arancha Echeverría-Torres en el puesto de secretaria particular, el vicepresidente ha sumado a su equipo al ex inspector general de Hacienda, Manuel Díaz Muiña, quien asumirá el cargo de secretario general técnico en sustitución de Lucía Horno.

Asimismo, en las últimas semanas se ha confirmado a María Luisa Rada como nueva directora general de Ayudas Sociales.

A estos movimientos se suma la designación de Marta Isabel Tejero López, funcionaria de la comunidad autónoma y hasta ahora jefa de servicio, como nueva gerente del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) en sustitución de Ángel Val, quien deja el cargo por jubilación.

En el último Consejo de Gobierno también se aprobó el relevo de Eva Fortea al frente de la Dirección General de Familia, Infancia y Natalidad, un puesto que ahora pasará a ocupar David Sainz.

Por otro lado, en el Departamento de Presidencia, Justicia y Cultura de Mar Vaquero se ha formalizado el cese de Javier Bertoz como delegado territorial del Gobierno de Aragón en Huesca, nombrando en su lugar a José Luis Moret.

Los socios de coalición mantendrán a Luis Simal como director del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga), pero en el Instituto Aragonés del Agua (IAA) Luis Estaún, todo apunta a un relevo. También queda por despejar la equis en el Instituto Aragonés de la Juventud (IAJ).

Otra de las grandes incógnitas es si, al margen de Alberto Izquierdo, Azcón fichará a más políticos del PAR para terminar de completar la estructura institucional del Ejecutivo.

En Medio Ambiente, el organigrama ha dado aparentemente menos quebraderos de cabeza, aunque al igual que sucede en Agricultura, sigue sin haber jefe de gabinete.

María del Carmen Sanz Gandásegui ha sido designada secretaria general técnica, Óscar Fayanás, nombre clave en la investigación del 'caso Forestalia', llevará las riendas de Medio Natural y José Montoya hará lo propio con Calidad Ambiental.

Además, en uno de los últimos consejos de Gobierno extraordinarios se confirmó a Alberto Fernández-Arias Montoya como director general de Caza y Pesca.

Mientras, en Agricultura han sido designados, entre otros, el secretario general técnico, Adolfo Ballestín; el director general de Desarrollo Rural, Ángel Ubieto, y el director general de Calidad y Seguridad Alimentaria, Enrique Novales.