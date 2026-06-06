Una zaragozana regala una cinta de la Virgen del Pilar al Papa León XIV: "Lamentablemente no puedo parar en Zaragoza"

León XIV, con la cinta de la Virgen del Pilar E. E.

La visita del Papa León XIV está dejando momentos históricos y uno de ellos se ha producido antes, incluso, de su aterrizaje en Madrid.

La periodista zaragozana Victoria Cardiel le ha regalado al Santo Padre una cinta de la Virgen del Pilar, un gesto que el Pontífice ha agradecido.

"Soy de Zaragoza y la Virgen del Pilar no me perdonaría no haberle traído una medida", le decía Cardiel en el avión.

Aquí el momento en el que el Papa León XIV recibe la cinta de la Virgen del Pilar en el avión que lo ha traído a España. pic.twitter.com/l3Pg6cp2O6 — Victoria Cardiel (@VictoriaCardiel) June 6, 2026

"Lamentablemente no puedo parar en Zaragoza", le contestaba Robert Prevost en perfecto castellano, a lo que la periodista le contestaba con un sentido "lo sé, lo sé".

La parada de León XIV estuvo sobre la mesa, pero la complejísima agenda de esta primera visita a España como máximo representante de la Iglesia Católica hizo que quedase para otra ocasión.

En clave aragonesa

El regalo de la medida de la Virgen no ha sido el único momento en clave aragonesa de estas primeras horas de León XIV en España.

El presidente de Aragón, Jorge Azcón, también ha tenido oportunidad de saludar al Pontífice en la recepción en el Palacio Real.

"Como presidente de Aragón, es un inmenso honor dar la bienvenida a Su Santidad el Papa León XIV en su visita a España, un acontecimiento histórico que millones de españoles viven con ilusión, esperanza y profunda devoción, y en el que Aragón debía estar presente", ha escrito en su perfil oficial de X (antes Twitter).



Para el barón popular, la visita del Papa es siempre una gran noticia. "Su palabra, sus valores y su mensaje de concordia nos inspiran a construir una sociedad más humana y más justa, más allá de las creencias de cada uno", ha agregado.