Salou se prepara para el desembarco masivo de estudiantes: "Reforzamos la limpieza y la seguridad"

Si se habla de destino por excelencia para los viajes de fin de curso no hay otro como Salou. El municipio nombrado popularmente como "la playa de los aragoneses" vive a partir de este fin de semana el desembarco masivo de estudiantes con ganas de disfrutar de sus merecidas vacaciones tras examinarse de la Prueba de Acceso a la Universidad.

Una semana de vacaciones que se ha convertido en una tradición y, casi un hermanamiento, entre Aragón y el municipio de Cataluña. Ante esta venida de miles de jóvenes aragoneses, los servicios municipales se preparan para dar respuesta al incremento de población.

"Se trata de un fenómeno que conocemos bien y que forma parte del calendario turístico habitual", remarca Pere Granados, alcalde de Salou, ante la venida de los estudiantes.

Por ello, ante esta gran afluencia desde el consistorio "reforzamos los dispositivos de limpieza, recogida de residuos, mantenimiento, seguridad y atención al visitante para mantener los estándares de calidad que caracterizan a Salou".

Más allá de la llegada de estudiantes, por Salou pasan alrededor de tres millones de turistas durante el año, lo que "exige un importante esfuerzo organizativo, humano y económico para garantizar que la ciudad se mantenga limpia, cuidada, segura y en óptimas condiciones".

En cuestión de seguridad, aunque la competencia es de los Mossos d'Esquadra como matiza Granados, desde el Ayuntamiento recalcan que "se realiza un importante esfuerzo para complementar y reforzar el trabajo de los diferentes cuerpos de seguridad". Así, velarán por la seguridad de los estudiantes, demás visitantes y vecinos de Salou 24 agentes interinos de Policía Local tras el refuerzo de este año de la plantilla.

Si bien, aunque hay un refuerzo de seguridad, Granados remarca que los jóvenes "generalmente mantienen un comportamiento cívico y respetuoso".

Y es que el viaje de fin de curso y el trasiego de aragoneses por Salou es ya una tradición y existe una buena sintonía entre ambas poblaciones: "Salou mantiene desde hace décadas unos vínculos históricos, sociales y afectivos muy estrechos con Aragón. Estos lazos forman parte de nuestra identidad y de nuestra propia historia como destino turístico", valora Granados.

18 buses con destino Salou

Más allá de la organización municipal, para que el viaje salga como la seda y los estudiantes solo tengan que disfrutar de esta semana de desconexión, operadoras de viaje como FunTour se encargan de planificar hasta el mínimo detalle.

En este operativo que dura alrededor de cuatro semanas, Funtour desplaza hasta Salou y organiza el viaje de 3.147 estudiantes aragoneses procedentes de las tres provincias, aunque si bien señalan que su mayoría son de Zaragoza.

Esto supone un incremento del 12% de estudiantes que confían en ellos en comparación del año pasado. Sin ir más lejos, este sábado comienzan este gran dispositivo de viaje con el desplazamiento de 2.500 estudiantes, de ellos un 90% de la Comunidad, que se traduce en flotar 18 autobuses rumbo a Salou desde Zaragoza.

"El viaje de fin de curso con destino a Salou para el aragonés es tradición, está muy consolidado", señala Ariel Grau, CEO de FunTour. Esta compañía lleva 15 años dedicado a la organización de viajes de fin de curso y agradecen la entrega del público aragonés.

Entre sus ofertas se encuentra el pack básico de 220 euros que incluye el apartamento, desplazamiento en bus, entrada a las discotecas de Salou, una pulsera para conseguir descuentos en locales comerciales del municipio y otras actividades como un torneo de fútbol y voleibol playa.

Así, para que todo funcione hay detrás un gran engranaje: "La realidad es que trabajamos todo el año un equipo de personas para realizar estos viajes y luego componemos un equipo de 30 personas en destino para brindarle servicio receptivo, estar con los chicos, acompañarlos y organizar las actividades", explica Grau.

La tradición y la fama que precede a Salou hace que la demanda sea continua durante todo el momento: "Cada vez nos llaman más pronto y ya estamos teniendo llamadas para el curso que viene", confiesa.