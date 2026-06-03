Vox expulsa a un "falso mena" de 20 años de Aragón y hará pruebas a todos los que lleguen sin certificado biológico

Alejandro Nolasco, este miércoles, en el Edificio Pignatelli, sede del Gobierno de Aragón. Gobierno de Aragón

Vox ha empezado a aplicar su 'billete de vuelta' en Aragón y ha anunciado la expulsión de un menor extranjero no acompañado que decía tener 13 años y, en realidad, rondaba la veintena.

El propio vicepresidente y consejero de Desregulación, Bienestar Social y Familia, Alejandro Nolasco, ha expuesto el caso en rueda de prensa.

Y no se ha quedado ahí. El líder voxista ha avanzado que el Gobierno de Aragón encargará pruebas forenses a todos los menas que lleguen a la Comunidad sin un certificado biológico que acredite "fehacientemente" su edad real.

Con esta decisión, la formación da un volantazo a la política de Carmen Susín. El Gobierno aragonés había 'devuelto' ya a varios menores en los últimos meses pero, hasta ahora, ningún caso había sido expuesto a la opinión pública de esta forma.

Para Nolasco, el caso del joven que decía tener 13 años es un ejemplo del "fraude" de los falsos menas al que está expuesto el Gobierno aragonés "por las políticas de Pedro Sánchez".

El 'supuesto adolescente', ha explicado el vicepresidente, fue enviado desde Mauritania hace 3 meses "bajo amenaza de responsabilidad penal contra las autoridades autonómicas", fórmula con la que, según ha dicho, el Gobierno central buscaba imponer un acogimiento forzoso.

"Desde el primer momento, la Consejería tuvo múltiples indicios de fraude en el expediente remitido por el Estado. El Gobierno de España se había limitado a dar por buena la fecha dada por el inmigrante, que decía tener dos hijos en Mauritania, pero ni por esas decidió actuar", justificaba.

Fue entonces cuando se le hizo la prueba forense, que detectó lo que el propio Nolasco ha calificado como un "fraude mayúsculo" contra el Gobierno de Aragón y los aragoneses.

"Su residencia fraudulenta nos ha costado a todos alrededor de 13.000 euros", insistía.

De acuerdo con el vicepresidente, este menor, al que ha llegado a calificar de "sujeto", fue expulsado el pasado 25 de mayo del centro de menores en el que se encontraba.

El propio Gobierno aragonés trasladó la información a la Policía Nacional y a la Delegación del Gobierno para que Interior actuase como responsable de Extranjería.

Lejos de quedarse ahí, Nolasco se ha dirigido directamente al ministro Ángel Víctor Torres y ha asegurado no tenerle ningún miedo.

"Ya hemos expulsado a uno de sus falsos menas y lo hemos hecho con plenas garantías legales. ¿Nos va a llevar al tribunal de la ONU como con la Ley de Memoria, al de Corea del Norte o al Consejo Jedi?", le preguntaba en tono burlesco.

Desde la nueva Consejería de Desregulación y Bienestar Social reiteran que este no es un caso aislado y que todo esto afecta gravemente a la atención que se presta.

Como ejemplo, Nolasco ha puesto el caso de otra menor que dice tener 9 años y que podría rondar los 13. Para ella también se ha ordenado una prueba forense.

Esta será a partir de ahora la tónica para todos los menas que lleguen sin el certificado biológico que acredite su edad, ya que, según Nolasco, apenas el 20% lo tiene.

"Los llevaremos a las puertas de Delegación del Gobierno y quedarán bajo su estricta responsabilidad. Aragón no va a consentir que el Gobierno de Pedro Sánchez siga siendo cómplice de esta invasión migratoria. No vamos a asistir de brazos cruzados", aseveraba.