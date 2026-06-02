La 'trastienda' de la PAU: un engranaje de 1.000 personas para definir el futuro de más de 7.000 alumnos de Aragón

La suerte está echada para los 7.144 alumnos que comienzan este martes 2 de junio la Prueba de Acceso a la Universidad. Tres días consecutivos de exámenes que dictarán el futuro académico de los miles de aragoneses que esperan con fervor y nervios estos días tras dos años de dedicación.

Para que estos tres días de exámenes funcionen correctamente supone el engranaje coordinado de un gran número de personas. "Es un examen muy trascendente donde las estructuras y los procesos tienen que estar muy bien medidos y muy cuidados", detalla Miguel Ángel Barberán, vicerrector de Estudiantes y Empleo de la Universidad de Zaragoza.

Por ello mismo, desde la comisión organizadora que Barberán preside hacen un trabajo de previsión para "cuidar todo el proceso en extremo" ante la relevancia de la prueba para los estudiantes.

Para que eso confluya en un buen resultado de organización se han involucrado un total de 1.000 trabajadores. Entre los que se encuentran 345 vocales de correctores y 180 vigilantes que estarán repartidos entre los 12 tribunales (9 en Zaragoza, 2 en Huesca y 1 en Teruel).

"Se trata de muchísimos exámenes que hay que corregir para que su calificación esté en tiempo récord", indica Barberán.

Para que eso sea posible se cuenta con vocales de correctores para todas las materias que van desde las obligatorias como Lengua Castellana y Literatura u optativas como Artes Escénicas II que se cuenta con un total de 345. "Desde el día 1 en que acaba la prueba están ya corrigiendo para que antes del día 10 de junio estén listas las calificaciones y las actas públicas", valora.

Más allá de estos tres agentes esenciales también se han involucrado los centros educativos y diversas secciones de la Universidad de Zaragoza como la asesoría de admisión o comunicación.

Entre los retos también se encuentra la organización y coordinación entre los 12 tribunales que están repartidos entre las tres provincias: 9 en Zaragoza, 2 en Huesca y 1 en Teruel. Un engranaje "complicado" ya que se debe tener un control y una coordinación exhaustiva para la apertura de los sobres con los exámenes y que todo vaya en tiempo y forma.

"Es una logística que excede en cualquier ámbito de nuestra vida normal de la institución. Es el momento del curso donde se nos exige una capacidad de preparación y de improvisación y planificación para el desarrollo de una prueba mayor", señala Barberán.

El desafío de la IA y el calor

Para el buen desarrollo de la Prueba de Acceso a la Universidad este año se va a contar además con un nuevo elemento como los detectores de frecuencia.

Una medida nueva que desde el vicerrectorado de estudiantes señala que se trata que "no corresponde a una respuesta de la organización ante la sospecha de un fraude generalizado". Sino más bien está pensando por el bien del estudiante ya que como Barberán valora "es muy temerario arriesgarte a que tras años de estudio el resultado final sea un no apto por utilizar estas medidas".

"Aquellos que preparan con responsabilidad y con honestidad la prueba que sepan que nuestra labor va a ser así para poder cerciorarnos de que todo el mundo está en las mismas condiciones para obtener una calificación de acuerdo con su esfuerzo y su buen hacer", subraya.

Así, entre la información que puede detallar, los detectores estarán en mano de los vigilantes de las pruebas y estará presente en los 12 tribunales.

A esto se suma la implantación de presentarse con el DNI electrónico. Según explica Barberán, los estudiantes se identificarán en la puerta y luego los vigilantes los acompañarán hasta sus mochilas para depostirar ahí el dispositivo electrónico para que no este presente en la prueba.

Más allá de los nuevos avances tecnológicos y la lucha contra el fraude de lo que no se escapan es de la lucha contra el calor.

A pesar de que parece que las altas temperaturas van a dar un respiro a los estudiantes ya que la Agencia Estatal de Meteorología estima máximas de 28 grados en Zaragoza y Huesca, y 30 en Teruel. Desde la comisión han buscado soluciones para que los estudiantes estén cómodos.

Así, se han elegido las aulas que cuentan con sistema de climatización. En el caso de que no fuera así, se trata de clases con grandes dimensiones que estén ventiladas y que se conserve una buena ventilación durante la noche para que no concentre calor durante el día.