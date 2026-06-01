Emma Lope, estudiante de la PAU 2026 en Zaragoza: "Han sido dos años intensos de estudio y hay ganas de acabar"

La cuenta atrás para que dé comienzo la Prueba de Acceso a la Universidad está a punto de acabarse. Este martes es el pistoletazo de salida de tres días -2, 3 y 4 de junio- de exámenes en Aragón y los estudiantes ya restan las horas para ser libres.

A punto de iniciarse en la ronda de exámenes está Emma Lope, estudiante del IES Miguel Servet de Zaragoza, que se encuentra inmersa en las últimas horas de estudio y ya comienza a ver la luz.

Esta joven reconoce que estos días previos a que lleguen los exámenes los vive tranquila tras dos años de intensas jornadas de estudio: "Tengo ganas de hacerla porque llevo dos años estudiando y el temario lo llevo trabajado", señala.

Y es que Emma se ha tomado en serio desde el primer día sus cursos de Bachillerato en la rama de Ciencias de la Salud ya que tiene un objetivo claro: entrar en el Grado de Medicina.

"Fui de esas alumnas que preferí tomármelo más en serio desde el principio y me ha venido mejor de cara a Segundo porque me he notado más preparada", reflexiona. Así, recuerda que notó un gran cambio en la materia y en la presión cuando dio el salto de la Educación Superior Obligatoria a Bachillerato: "No eres consciente de la cantidad de temario que hay hasta que lo ves", recalca.

Según su experiencia, la época de la ESO la recuerda "más tranquila" mientras que en Bachillerato "ya no valía en muchas ocasiones estudiar un rato por la tarde y ya está".

Durante este último curso decisivo, Emma ha llevado unas rigurosas jornadas de estudio en los que apretaba los fines de semana para descargarse materia e "ir más tranquila y poder descansar más entre semana".

Si bien reflexiona: "Sí que es verdad que con organización se puede todo, pero hay planes que no se pueden hacer porque si no no llegas, pero no pasa nada".

Todo el esfuerzo que ha puesto en sacar adelante los dos cursos de Bachillerato se ha visto recompensado en primera instancia al tener el honor de ser la segunda nota media más alta de su instituto.

Una noticia que llegó de sorpresa: "No me lo terminaba de creer porque al fin y al cabo llevo dos años trabajando muchísimo y prestando atención en clase, estudiando, haciendo todos los exámenes que se cuelgan en la Universidad de Zaragoza y los ejercicios que me han dado", dice agradecida.

Así, afronta estos días de exámenes concentrada en que todo salga bien. El primer día, el martes 2 de junio, concentra tres exámenes, entre ellos, el de Lengua Castellana y Literatura, Historia de la Filosofía y Biología. Ya el miércoles se examina de Química e Inglés, y acabará el jueves con Matemáticas.

Un fin de exámenes que celebrará para no perder la costumbre en la ya 'playa de los aragoneses', Salou. Un viaje que compartirá con sus amigos un par de días después de acabar la PAU y al que mira ya "con muchas ganas".