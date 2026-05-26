Vox promete acabar con el "desorden especulativo" de las renovables en Aragón y califica el trasvase del Ebro de "fake"

Vox ha estrenado la cartera de Medio Ambiente en Aragón haciendo toda una declaración de intenciones. El nuevo consejero, Luis Biendicho, ha prometido poner freno a los modelos de sobreexplotación, el desorden especulativo y la ausencia de una planificación realista en el sector de las renovables y ha calificado el trasvase del Ebro de 'fake'.

El partido de Santiago Abascal se ha comprometido a garantizar que toda la actividad humana sea respetuosa con el patrimonio cultural o antropológico "que nos ha sido dado por las generaciones precedentes".

También ha prometido cambiar el rumbo de las políticas ambientales, "marcadas por derivas ideológicas de extremismo climático, ambientalista y animalista".

Para Biendicho, han venido impuestas por agendas globales y las consecuencias de su aplicación no son inocuas. "Su desarrollo conlleva una transformación radical del modelo productivo, que viene impuesto al margen de la realidad, sin acompasar sus ritmos a las necesidades cotidianas de nuestros conciudadanos", ha advertido.

Siempre desde el absoluto respeto al principio de legalidad, el nuevo titular de Medio Ambiente ha defendido un enfoque centrado en la gestión forestal, la prevención de incendios y el mantenimiento del medio rural.

Igualmente, ha apostado por eliminar restricciones que dañan al campo y normas climáticas y ambientales no necesarias o resultado de una sobrerregulación.

El fomento del pastoreo como método de prevención de incendios y la mejora del operativo serán otras de sus prioridades. No en vano, "la primera medida" de su Departamento ha sido transferir financiación a Sarga para garantizar la continuidad del operativo forestal.

Desde Vox también prometen proteger a los ganaderos de los ataques del oso y el lobo y continuar con la reintroducción del lince. Asimismo, aseguran ser conscientes de la importancia de la caza social y la pesca en el territorio.

Su mandato incluirá medidas de refuerzo y detección de la peste porcina y equipos de trabajo especializados con perros especialmente entrenados en la localización de cadáveres.

Además, habrá un plurianual de limpieza del Ebro en el tramo medio en coordinación con la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) que irá desde la Ribera Alta a la Baja.

A vueltas con el trasvase

Vox exigirá desde el Gobierno de Aragón la ejecución de las obras del Pacto del Agua y el desbloqueo del recrecimiento de Yesa.

A la hora de hablar del trasvase, tema que han sacado los partidos de la oposición, ha recalcado que ellos jamás hablan de trasvase sino de regulación. "El término trasvase es 'fake', un trampantojo. El artículo 45.2 de la Constitución, y no me estoy posicionando, dice que los poderes públicos tienen que promover el aprovechamiento racional de los recursos naturales contando con la indispensable solidaridad colectiva", ha subrayado.

A este respecto, ha incidido en que ya hay ocho trasvases de más de 300 hectómetros cúbicos de agua que abastecen a casi 2 millones de personas. "Tenemos que estar en cumplir la regulación pendiente, usar el trasvase como artilugio de desgaste político no tienen ningún sentido", se defendía.

Y sobre Biscarrués, ha recordado que el pacto de Gobierno lo dice con toda claridad: se hará el estudio de un nuevo proyecto siempre que esté justificado por un interés público superior.

Por otra parte, habrá una apuesta por un turismo de calidad y próximo. "Nosotros no tenemos ideología. Nuestra ideología es la realidad, gestionar desde lo técnico", ha llegado a asegurar Biendicho.