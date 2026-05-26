Azcón, rotundo con Zapatero: "Las imágenes de las joyas de la caja fuerte son insoportables para la democracia"

El presidente de Aragón, Jorge Azcón, se ha mostrado este martes rotundo con Pedro Sánchez y José Luis Rodríguez Zapatero.

En su opinión, las imágenes de las joyas de la caja fuerte del expresidente del Gobierno son "insoportables" para la democracia.

Convencido de que podrían estar valoradas "en varios millones de euros", ha asegurado que el exdirigente socialista "tiene que dar inmediatas explicaciones de dónde han salido".

Lo que es incomprensible, a juicio del barón popular, es que hoy todo el PSOE siga apoyando a Zapatero en lugar de estar pidiendo explicaciones de dónde han salido esas joyas, cuándo las ha recibido y cómo las ha comprado. "Por nadie se cree que sean de una herencia", ha agregado.

Para Azcón, todo esto "no tendría que tener únicamente consecuencias penales" sino que "hoy mismo tendría que tener consecuencias políticas".

"Zapatero está acusado de tráfico de influencias y ha sido el Gobierno de Pedro Sánchez quien ha sido influenciado y ha tomado decisiones. Cada vez es más evidente que el tráfico de influencias es la regla general con la que este Ejecutivo ha actuado", decía.

Por ello, insistía en la "necesaria" dimisión del presidente del Gobierno y la convocatoria de elecciones anticipadas.

"Si ayer ya era necesaria, hoy, las imágenes de la caja fuerte hacen todavía más insoportable y llamativa la situación", añadía.

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