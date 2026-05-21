Las listas de espera, la Atención Primaria y el Hospital Royo Villanova: los ejes centrales del nuevo consejero de Sanidad

El consejero de Sanidad, Ángel Sanz, durante su intervención en la Comisión Cortes de Aragón

La modernización de la sanidad aragonesa y mayor eficiencia asistencial. Estos son algunos de los ejes principales de la nueva andadura del consejero de Sanidad, Ángel Sanz, que se estrenaba este jueves en la Comisión de Sanidad.

La nueva cabeza visible del departamento de Sanidad ha presentado su hoja de ruta para los próximos cuatro años de legislatura. Así, sus primeras palabras han dejado claro que el actual Gobierno de Aragón “apuesta por un sistema de salud público universal, gratuito e innovador”.

De esta forma, el objetivo de su mandato, según ha detallado, es mejorar la eficiencia y eficacia del Salud y buscar la excelencia desde la innovación y modernización en la calidad asistencial.

Por ello, ha hecho referencia a su primer logro como consejero que es la suspensión de la huelga autonómica gracias “a la apertura inmediata de negociaciones con los sindicatos”.

Más allá de ello, ha detallado que las líneas de acción se centrarán en la mejora de la asistencia sanitaria, la política de recursos humanos, la optimización de recursos, inversiones de tecnología e infraestructuras, e impulso de salud pública.

Por todo ello, ha reiterado en varias ocasiones la mejora de la Atención Primaria y la calidad asistencial de los pacientes que "es el centro del sistema". De esta forma, plantea impulsar un modelo más resolutivo y centralizado en las personas mediante la desburocratización, el autocuidado del paciente y la protocolización de los sistemas.

Para mejorar la asistencia de los pacientes se marca, como señala el acuerdo y en continuidad con la anterior legislatura, la reducción de las listas de espera quirúrgica. Unas listas que ha señalado han sido golpeadas por las huelgas nacionales que se siguen sucediendo y a la que ha señalado como consecuencia directa del aumento de pacientes.

En cuestión de infraestructuras, Sanz ha anunciado que "la lista de nuevos centros de salud se irá ampliando a lo largo de la legislatura".

Por el momento, se compromete a la construcción de los centros de Cuarte de Huerva, Zuera, Utebo y Arcosur, ya anunciados en el debate de estado de la Comunidad y en la campaña electoral. Además de "culminar" el Hospital de Alcañiz y Teruel como levantar el nuevo Hospital Royo Villanova.

En cuestión de gestión, el consejero de Sanidad ha anunciado el refuerzo de la estructura del Departamento con la creación en el Salud de una dirección especializada en Logística y otra dirección en Tecnología Sanitaria. Igualmente, se organizará la dirección de Salud Digital de forma que se preste un servicio transversal a toda la organización.

Mismo discurso que Bancalero

Una lista de tareas le ha dado la oposición al nuevo consejero de Sanidad. María Rodrigo (PSOE) le ha querido expresar desde un inicio que su consejería "arrastra problemas de gestión, con una sanidad tensionada y profesionales desmotivados". A lo que ha acusado al Ejecutivo aragonés de un "deterioro del sistema sanitario, en especial, el rural".

De esta forma, la portavoz socialista ha evidenciado que su mayor preocupación es una "sanidad desigual": "La sanidad pública no debe gestionarse como una lógica mercantilista".

Por su parte, Santiago Morón (Vox) ha centrado su intervención en el cumplimiento del pacto de Gobierno por parte de ambas formaciones políticas y con un eje claro para el cumplimiento de la prioridad nacional.

"La inmigración irregular está sobrecargando más el sistema sanitario y mientras no se contenga esa invasión migratoria se hará necesario la implementación de medidas de prioridad nacional para el acceso a la sanidad", ha demandado Morón.

Más firme ha sido Isabel Lasobras (CHA) que ha criticado al actual consejero de Sanidad de hacer "el mismo discurso de Bancalero hace tres años": "Tiene una herencia política muy pesada y una responsabilidad directa con un modelo sanitario que hace aguas".

Ante ello, Lasobras ha puesto deberes a Sanz: "La solución es reforzar y salvar la sanidad pública".

En esta misma línea, la portavoz del grupo mixto en Sanidad, Pilar Buj (Teruel Existe), ha puesto el foco en la falta de médicos en el medio rural: "Complete las plantillas en los centros de salud con enfermería, pediatras, psicólogos con una responsabilidad especial con el medio rural", ha reiterado.