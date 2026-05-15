Vox ficha a un ex del PAR y actual concejal de Tú Aragón como asesor de Agricultura y no descarta más incorporaciones

El mercado político de fichajes sigue al rojo vivo en Aragón. PP y Vox trabajan sin descanso para cerrar la estructura del nuevo Gobierno, y aunque hasta ahora no ha habido estridencias, las próximas semanas podrían deparar aún varias sorpresas.

Según ha podido saber EL ESPAÑOL, la formación de Santiago Abascal contará con un ex del PAR como asesor de Agricultura. Se trata de Alejandro Poy Escudero, actual concejal por CS-Tú Aragón en el Ayuntamiento de Belver de Cinca.

Agricultor y ganadero de profesión, Poy (1989) ha sido también vicepresidente primero de la comarca del Bajo Cinca y consejero delegado del área de Protección Civil y Cultura, aunque recientemente ha presentado su renuncia.

Su fichaje, pendiente aún de publicación en el Boletín Oficial de Aragón (BOA), llama la atención por la aparente aversión de Vox a todo lo que tenga que ver con el partido de Alberto Izquierdo, aunque desde la formación restan importancia a su pasado.

Que el 'salto' no haya sido directo hace que ni siquiera lo consideren ex del PAR. Además, Poy llevaría ya alrededor de un año echando una mano "haciendo territorio" al partido, que ahora lo recompensará con un puesto en la Administración.

Este, en todo caso, podría no ser el único fichaje. Los de Abascal no descartan sumar a Ramón Millán, otro político como pasado aragonesista.

Millán fue presidente de la Diputación Provincial de Teruel (DPT), alcalde de Castellote durante más de 20 años y es pareja de la secretaria provincial del PP en Teruel, Yolanda Sevilla.

Su nombre ha llegado a sonar como director general de Caza, aunque desde Vox descartan abiertamente esta posibilidad. Esto, en todo caso, no le cierra la puerta, ya que la formación está valorando incorporarlo a su estructura con otra responsabilidad.

Tanto de él como de Poy valoran su conocimiento del medio rural y el sector primario. El primero estaría ya afiliado a Vox, pero el segundo no, aunque si finalmente se confirma el 'match' no estará obligado a hacerlo.

No habrá absorción

Lo que está descartado por parte de Vox es que vaya a haber una "absorción" como la de 2023, cuando hasta ocho representantes del Partido Aragonés terminaron fichando como altos cargos tras pactar con el PP.

Los populares tampoco descartan volver a tirar de ex o representantes del PAR esta legislatura. El propio presidente, Jorge Azcón, se abría a esta posibilidad en su reciente entrevista en EL ESPAÑOL.

"Hay personas que pertenecieron al PAR que tienen valía política y con las que podemos llegar a un acuerdo, pero esa es una decisión que todavía está por tomar", decía.

Quien sí está confirmado en Agricultura es Adolfo Ballestín, que será el nuevo secretario general técnico. Ingeniero agrónomo y funcionario, formaba ya parte del Departamento, uniéndose a los perfiles técnicos por los que ha apostado Nolasco en su regreso al Gobierno.

Este viernes, el Consejo de Gobierno aprobará, en sesión extraordinaria, más nombramientos. En el anterior se puso ya nombre al nuevo director general de Desarrollo Rural, al nuevo titular de Calidad y Seguridad Alimentaria o a la persona que llevará las riendas de Medio Natural.

También se confirmó a la que fuera jefa de gabinete de Alejandro Nolasco y Marta Fernández, Ana Pilar González del Cacho, como nueva directora general de Coordinación Institucional. Tras su etapa en La Aljafería, su papel se centrará en coordinar las áreas que dependen de Vox: Agricultura, Medio Ambiente y Turismo y Desregulación, Bienestar Social y Familia.

Según ha podido saber EL ESPAÑOL, el organigrama de Medio Ambiente y Agricultura estaría ya bastante definido. Con el área de Desregulación, Bienestar Social y Familia hay más trabajo por hacer, aunque desde Vox no se muestran preocupados.

La propia vicepresidenta, la popular Mar Vaquero, aseguraba la semana pasada que el proceso se iba a llevar a cabo "sin prisa" y con la vista puesta en personas de perfil técnico y con experiencia.

Esto es, precisamente, lo que se hará con el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga), que seguirá teniendo a Luis Simal como director. También está por ver lo que sucede con otro importante instituto, el Instituto Aragonés del Agua (IAA), hasta ahora en manos de Luis Estaún.