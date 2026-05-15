El Gobierno de Jorge Azcón, "horrorizado" por el trío de Ábalos tras visitar el Pilar junto a Alegría: "Debe dar respuestas"

La vicepresidenta, Mar Vaquero, este viernes tras la rueda de prensa del Consejo de Gobierno. E. E.

"Horrorizado". Así está el Gobierno de Aragón de Jorge Azcón tras la exclusiva de EL ESPAÑOL sobre el trío que hizo el exministro José Luis Ábalos en Zaragoza tras visitar el Pilar junto a Pilar Alegría.

La vicepresidenta, Mar Vaquero, ha cargado este viernes contra la "deriva" en la que está cayendo el PSOE de Pedro Sánchez y ha exigido explicaciones a la entonces delegada del Gobierno en Aragón.

"Quien está implicada en estas noticias es quien ahora se erige como alternativa al Gobierno de Aragón", ha subrayado la titular de Presidencia.

Que Ábalos aprovechara su visita oficial a la capital aragonesa para hacer un nuevo trío con sustancias y prostitutas es, a juicio del PP, tan repulsivo como reprochable.

"Y lo peor es que Alegría ni siquiera se digna a dar explicaciones. En su comparecencia en la 'comisión Koldo' del Senado dijo que si esto se demostraba presentaría su dimisión. Es una cuestión de dignidad", insistía Vaquero.

Los populares no entienden que Alegría alargue el momento de dar explicaciones y asumir responsabilidades. "Como aragoneses nos vemos totalmente afectados", afirmaba.

También ha lamentado que Ábalos haya 'manchado' con sus actos lugares tan emblemáticos de la Comunidad como el Parador de Teruel, la basílica del Pilar y la Sala de la Corona del Pignatelli, reservada para las grandes ocasiones.

Desde la DGA siguen sin dar crédito de la cercanía entre Alegría y Koldo que se desprende de los whatsapps del exasesor. Tampoco ha sentado bien que Alegría dijera que el acto sobre la autopista ferroviaria Zaragoza-Algeciras, una infraestructura clave para la Comunidad", era "un tostón".

"Para defender y representar a todos los aragoneses tiene que dar una respuesta. Está afectando a la dignidad de la política y del Parlamento. Nos parece muy grave, esperemos que más allá de la investigación judicial tenga algo que decir. Hay mentiras que son cada vez más insostenibles", añadía la vicepresidenta.

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