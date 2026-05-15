Desconvocan la huelga de médicos en Aragón tras un acuerdo de los sindicatos con el Gobierno

Imagen de archivo de una de las manifestaciones de médicos en Zaragoza E. E.

Los paros estaban previstos entre el 18 y 22 de mayo, pero esta semana se intensificaron las reuniones entre ambas partes.

Fin al conflicto médico en Aragón. El nuevo consejero de Sanidad, Ángel Sanz, ya ha solucionado uno de los prioritarios problemas que se encontró al asumir la consejería. Este viernes ha llegado a un acuerdo con los sindicatos Cesm Aragón y Fasamet para desconvocar la huelga autonómica, según han confirmado fuentes del Gobierno de Aragón.

Los paros estaban previstos entre los días 18 y 22 de mayo en una segunda huelga autonómica consecutiva de larga duración tras la protagonizada el pasado mes de abril entre el 20 y el 24.

Según las mismas fuentes, el acuerdo de desconvocatoria de huelga se hará firme esta tarde en el Servicio Aragonés del Salud con la firma del acuerdo entre los representantes sindicales de ambas organizaciones y la gerente del Salud, Ana Castillo.

La huelga de médicos autonómica fue en paralelo a las que se estaban realizando a nivel nacional contra el Estatuto Marco del Ministerio de Sanidad de Mónica García.

Aquí en Aragón las peticiones se centraban en las condiciones laborales y salariales. Entre lo que solicitaban estaba equiparar las condiciones laborales de los médicos y facultativos con las de otras comunidades, desbloquear la carrera profesional, subir el pago de las horas de guardia y mejorar las condiciones de los puestos de difícil cobertura.

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