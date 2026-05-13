Confirmado: la comunidad educativa va a la huelga y endurece su oposición a la concertación del Bachillerato

El rechazo a la concertación del Bachillerato en Aragón va a endurecer su batalla jurídica y social con nuevas movilizaciones.

Hasta 17 entidades, entre las que se encuentran partidos políticos, sindicatos y comunidad educativa, han presentado un recurso contra la orden que permite modificar los conciertos educativos para el próximo curso 2026/2027.

En ese recurso, se solicita, además, la suspensión cautelar del procedimiento, con la intención de “asegurar la efectividad de la sentencia”, ya que, de continuar el proceso, “podría ocasionar un daño irreversible”.

“La medida cautelar de suspensión se solicita para preservar el status quo anterior y permitir que continúe el normal funcionamiento del sistema educativo. No genera un perjuicio irreparable para los centros privados solicitantes, que no ostentan un derecho adquirido a la concertación, ni elimina una posibilidad legal ya existente”, exponen las entidades en un comunicado.

A su juicio, esta orden fue dictada por un Gobierno en funciones y, por tanto, “excede de la gestión ordinaria” que tenía capacidad de ejercer. Asimismo, consideran que tiene “indudable trascendencia económica y presupuestaria” mientras las cuentas están prorrogadas por segundo año.

Por otro lado, estas plataformas han convocado dos días de huelga educativa en Aragón, para los días 19 y 20 de mayo. Incluye una manifestación para el segundo día, que partirá desde Glorieta Sasera a las 18.30 horas y llegará a la plaza del Pilar.