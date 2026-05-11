El PSOE saca la cara por Alegría y dice que no tuvo nada que ver en la fiesta de Ábalos en Teruel: "Hay tantas versiones..."

El PSOE aragonés ha salido en defensa de Pilar Alegría tras las últimas informaciones publicadas en exclusiva por EL ESPAÑOL sobre la fiesta de Ábalos en el Parador de Teruel.

El portavoz de la Ejecutiva, Jesús Morales, cree que las explicaciones las tienen que dar “las personas que tuvieron que ver” con esos actos, y no “las que nada tuvieron que ver”.

Además, el también alcalde de Quinto y portavoz adjunto en las Cortes lamenta que el presidente Jorge Azcón esté “más entretenido” en “destruir a su adversario” que en “gestionar su comunidad”.

“Hoy conocemos datos, pero, pregunto, ¿cuáles son los que nos tenemos que referir? Han pasado tantas versiones que ya no sabemos a cuál ceñirnos. El PP ha hecho cada vez un relato diferente. Pido que nos centremos en trabajar y dejémonos de debates estériles”, ha añadido Morales.

Y es que los socialistas urgen al nuevo Gobierno de Aragón que, después de estar “medio año” en funciones, “empiecen a ponerse a trabajar”.

“Azcón ya es presidente del Gobierno, y le pedimos que se ponga a ejercer y gobernar. Tiene por delante numerosos retos para mejorar la vida de los aragoneses”, ha apuntado el portavoz socialista.

Entre esos retos, añade, hacer frente a los efectos de la guerra en Irán. Los socialistas dicen tener "un plan de choque" para ayudar a las familias y empresas aragonesas, y exigen a Azcón que actúe.

“Azcón nunca recoge la mano del PSOE, sino que la desprecia y la rechaza. Está más preocupado de aplicar el manual de destruir a un adversario político y desviar la atención. Pueden seguir intentándolo, pero no va a servir y no nos van a sacar del camino para tener una alternativa al Gobierno de Aragón”, ha añadido.

"Resucitar fantasmas del pasado"

En la misma línea, el delegado del Gobierno, Fernando Beltrán, considera que la líder socialista "ya dio las explicaciones que tenía que dar" y que ya "se pasó página" de ese asunto.

"Cada vez que el Partido Popular tiene que tapar alguno de los asuntos que le están preocupando, tiene que resucitar fantasmas del pasado", ha dicho Beltrán.