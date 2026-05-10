El PP exige responsabilidades a Alegría por "tapar y negar" el escándalo de Ábalos en el Parador de Teruel

Los whatsapps y los emails de Koldo García, que confirman el escándalo en el Parador de Teruel, han llevado al PP a exigir "responsabilidades" a la secretaria del PSOE en Aragón, Pilar Alegría, por "tapar y negar" la juerga del exministro de Transportes con dos prostitutas.

"La señora Alegría, delegada del Gobierno en ese momento, se ha pasado meses diciendo que los hechos no habían ocurrido, todo a pesar de que las investigaciones de la Guardia Civil lo habían acreditado", ha denunciado la portavoz del PP en las Cortes, Ana Marín.

"No solo eso, además de montar una estrategia para ocultar la verdad, de comparecer en una comisión del Senado y negar lo ocurrido, Alegría aseguró que si se demostraba que la noche de juerga del exministro se había producido dimitiría, pues ya tarda, porque su decisión de ocultar, negar y tapar la inhabilita para ejercer la vida pública. Alegría debe decir la verdad y no puede tardar ni un minuto más en asumir sus responsabilidades", ha afirmado Ana Marín.

La portavoz popular ha recordado que ya la Guardia Civil acreditó la existencia de billetes de tren para encuentros privados del exministro en el Parador, a pesar de ello, Pilar Alegría lo negó y despreció la investigación. Tras los mensajes que que vuelven a demostrarlo en EL ESPAÑOL, este domingo, "¿qué va a hacer ahora la señora Alegría?", se ha preguntado Marín.

"En plena pandemia un ministro destinaba dinero público para correrse una juerga con prostitutas en el Parador de Teruel, dinero de todos los españoles. El PSOE de Aragón en vez de decir la verdad ha hecho todo lo posible porque la verdad no saliera a la luz. Este es el PSOE sanchista de Aragón, esta es la verdadera cara de Pilar Alegría", ha denunciado.

"Además de asqueroso y soez, no podemos olvidar en qué momento ocurrieron los hechos, en plena pandemia, cuando el resto de los aragoneses y españoles teníamos limitaciones de movilidad para poder ver a nuestros seres queridos. Entonces un ministro y sus secuaces decidieron traer prostitutas desde Andalucía hasta Teruel y montar una juerga, mientras los aragoneses no podíamos cambiar de provincia, Ábalos se traía prostitutas desde Andalucía, escandaloso es poco, esto es inmoral", ha afirmado Ana Marín.

La portavoz del PP en las Cortes sostiene que si la conducta de Ábalos fue "asquerosa e inmoral", a su juicio también lo es la de Alegría y el PSOE aragonés, que "en vez de exigir responsabilidades al entonces ministro, llevan años destinando todos sus esfuerzos a mentir para ocultar lo que pasó. Asuman ya responsabilidades, eso es lo único que les queda", ha concluido Ana Marín.