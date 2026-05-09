Ni guerras ni hantavirus: los chárter vuelan alto en Zaragoza de cara al verano y se vende "hasta Jordania y Egipto"

Ni las guerras de Ucrania e Irán ni el hantavirus están frenando la venta de vuelos para este verano en Aragón.

Tras un "muy buen" primer trimestre y unas últimas semanas al ralentí por la incertidumbre generada por el contexto internacional, las agencias vuelven a remontar y esperan un verano de mucho movimiento.

"El interés por viajar no ha disminuido, se ha transformado", explica Yolanda Lope, agente de viajes de RO Travel & Services.

Los chárter con salida desde Zaragoza se están vendiendo a muy buen ritmo. Esto está ocurriendo con todos, incluidas las salidas a Egipto y Jordania programadas para el Pilar.

Los vuelos desde la capital, apunta Lope, son "un valor seguro". Sobre todo "por la comodidad" del aeropuerto, que hace que no se tenga que viajar a Madrid o Barcelona y ahorra tiempo "en las antelaciones y los controles de seguridad".

En los próximos meses hay chárter a Croacia, el sur de Italia, Rumanía, Noruega, Alsacia o Turquía. Todos, coinciden las agencias consultadas, se van a ir llenando.

"Hay que tener en cuenta que los aviones que salen desde provincias como la de Zaragoza no son de 300 plazas. A esto hay que sumar toda la gente que mueven este tipo de ofertas. Viene gente de Huesca, de Calatayud...", comentan desde RO.

Varios de estos chárter están ya en 'últimas plazas'. Ocurre, por ejemplo, con los de Sicilia, Puglia, Croacia y Alsacia.

Cuestión de adaptarse

Lope recalca que los clientes no están renunciando a destinos como Japón por la guerra en Irán. De hecho, asegura que ese temor "se ha perdido", y que ahora, lo que más preocupa es una posible crisis con los precios del combustible.

Lo que se está haciendo es recurrir a compañías que no sobrevuelen el espacio aéreo del Golfo. Es decir, mover a los viajeros "por un punto europeo o chino" que despeje cualquier riesgo de retraso o cancelación.

"Sigue habiendo destinos refugio que son más estables, pero como ocurre en estos casos, los profesionales nos adaptamos y los clientes, también", comentan desde esta agencia.

Quienes arriesguen, no obstante, encontrarán "descuentos agresivos" y más facilidades para cancelar, unos reclamos con los que buscan "que la gente no se retraiga" y aminorar las pérdidas.

"Y si tienes un cierto recelo en ir hacia Asia u Oriente Medio está también el cono sur de Sudamérica, Perú, Argentina, Colombia... Botsuana, por ejemplo, se va a consolidar como un destino de safari de lujo y muy seguro, y Albania está siendo una sorpresa para el mercado español", agrega Lope.

Las salidas, al detalle

Solo en los próximos seis meses hay programados vuelos chárter para 13 destinos con salida desde el aeropuerto de Zaragoza.

A Francia (Bretaña, Normandía y Loira) se podrá viajar tanto el 23 de mayo como el 27 de junio, el 25 de julio y el 12 de septiembre.

En el caso de Croacia, las fechas clave son el 7 de junio y el 8 de septiembre y en el de Puglia, el 30 de mayo y el 4 de octubre.

Quienes prefieran Rumanía podrán volar el 21 de junio, el 19 de julio o el 16 de agosto, mientras que para Italia hay dos fechas: 7 de junio y 12 de julio.

Otra de las opciones, Centro Europa, tiene salida el 14 de julio y el chárter para ver Berlín, Praga y Viena saldrá el 1 de agosto.

Noruega está previsto para el 24 de agosto y ya en septiembre están Alsacia (día 6) y Sicilia (8).

En cuanto a los días de las Fiestas del Pilar, la oferta es triple: Jordania (4 de octubre), Egipto (11) y Turquía (12).