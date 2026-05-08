Vox ficha a la exjefa de gabinete de Marta Fernández como nueva directora general de Coordinación Institucional

La vicepresidenta, Mar Vaquero, tras el Consejo de Gobierno de este viernes. E. E.

La que fuera jefa de gabinete de Marta Fernández (Vox) en las Cortes de Aragón, Ana Pilar González del Cacho, será la nueva directora general de Coordinación Institucional del Gobierno de Jorge Azcón.

Su puesto queda adscrito a la Consejería de Desregulación, Bienestar Social y Familia que dirigirá Alejandro Nolasco.

El suyo es uno de los nombres propios en la cascada de nombramientos y ceses aprobados este viernes en un Consejo de Gobierno extraordinario.

La vicepresidenta, Mar Vaquero, ha sido la encargada de dar cuenta de los cambios, entre los que hay ocho caras nuevas.

En su Departamento, el de Presidencia, Justicia y Cultura, se ha nombrado secretaria general técnica a Cristina Asensio, mientras que Miguel Ángel Lafuente será director general de Relaciones con las Cortes.

A estos dos nombres se une el de Pedro Olloqui, ya confirmado como director general de Cultura y Patrimonio Cultural.

Vaquero ha adelantado que en los próximos días habrá "algún Consejo extraordinario", por lo que no habrá que esperar hasta el día 21 para seguir completando la estructura.

En este se ha ratificado el cese de la interventora general de Hacienda, Ana Gómez Barrionuevo, y del director gerente de la Entidad Pública Aragonesa de Servicios Telemáticos, el ahora consejero de Sanidad Ángel Sanz.

En el Departamento entra Cristina Sanromán, hasta ahora secretaria general técnica de Agricultura.

Más cambios. En Vivienda, Octavio López ha designado secretaria general técnica a María Asunción Casabona, mientras que Carmelo Bosque será director general de Urbanismo los próximos cuatro años y Raquel Campos llevará la dirección general de Planificación Logística y Ordenación del Territorio.

En Economía, Eva Valle cesa a Ana López Ferriz, que vuelve a la actividad privada, y sigue confiando en Carmen Herrarte para llevar la dirección general de Pymes, Autónomos, Comercio Interior y Consumo.

Otra importante dirección general, la de Industria y Competitividad, tendrá al frente a Mar Paños de Arriba.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.