Confirmado: estos son los 12 puntos habilitados para tramitar la regularización de inmigrantes en Aragón

La fila esta mañana en el Ayuntamiento de Zaragoza. E.E Zaragoza

El Consejo de Ministros aprobó el pasado martes 14 de abril un Real Decreto que modifica el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000 sobre los derechos y libertades de los extranjeros en España, con el objetivo de favorecer su integración social.

Esta medida permitirá que alrededor de medio millón de inmigrantes regularicen su situación administrativa en el país y, con ello, accedan a los correspondientes permisos de residencia y trabajo.

El proceso arrancó el 16 de abril de forma telemática y, desde el 20 de abril, también puede realizarse de manera presencial. Desde entonces, las largas filas han cobrado protagonismo en ciudades como Zaragoza, donde se prevé atender hasta 7.000 personas.

De hecho, la semana comenzaba con una interminable cola que rodeaba el consistorio zaragozano, reflejo de la alta demanda generada por esta medida.

Sin embargo, algo que no todo el mundo sabe es que existen más puntos habilitados para realizar el trámite.

Sin ir más lejos, en la capital aragonesa hay ocho puntos habilitados para hacer el trámite, en Huesca hay dos y, por último, en Teruel, otros dos.

Oficinas habilitadas para hacer el trámite en Zaragoza

Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y Centro de Atención e Información de la Seguridad Social (CAISS) Nº1 : dirección C/Doctor Cerrada, código postal 50005.

: dirección C/Doctor Cerrada, código postal 50005. Oficina de Correos OP: Paseo Independencia nº 33 (código postal 50001).

Paseo Independencia nº 33 (código postal 50001). Oficina de Correos, sucursal 1: Vía Hispanidad, 100 (código postal 50017).

Vía Hispanidad, 100 (código postal 50017). Oficina de Correos, sucursal 10: Fernando el Católico, 57 (código postal 50006).

Fernando el Católico, 57 (código postal 50006). Oficina de Correos, sucursal 17: Fray Julián Garcés, 19 (código postal 50007).

Fray Julián Garcés, 19 (código postal 50007). Oficina de Correos, sucursal 4: Florentino Ballesteros, 10.12 (código postal 50013).

Florentino Ballesteros, 10.12 (código postal 50013). Oficina de Correos, sucursal 5: Calle José Oto 20, 20 (código postal 50014).

Calle José Oto 20, 20 (código postal 50014). Oficina de Correos, sucursal 7: Paseo María Agustín 113, 113 (código postal 50003).

Oficinas habilitadas para hacer el trámite en Huesca

Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) en Huesca, Administración 22/01 : Avenida Pirineos, 17 (código postal 22004).

: Avenida Pirineos, 17 (código postal 22004). Oficina de Correos Huesca OP: calle Coso Alto 14 (código postal 22002).

Oficinas habilitadas para hacer el trámite en Teruel

Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) en Teruel, Administración 44/01: Calle Tarazona de Aragón, 2-A (código postal 44002).

Calle Tarazona de Aragón, 2-A (código postal 44002). Oficina de Correos - Teruel OP: calle Yagüe de Salas, 19 (código postal 44001).

Así queda el listado oficial de puntos habilitados para expedir la regularización de inmigrantes en la comunidad aragonesa.