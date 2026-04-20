La educación pública en Aragón convoca dos días de huelga contra la "injusta" concertación del bachillerato

La reciente decisión de la concertación del bachillerato se ha convertido en un asunto de debate y ha causado un gran malestar entre los defensores de la educación pública. Esto ha acarreado que la escuela pública se alce y convoque dos días de huelga en contra de la concertación.

Así lo han anunciado este lunes, lo que supondrá que el 19 y 20 de mayo habrá una huelga generalizada entre los profesores, familias y alumnado para mostrar su rechazo ante esta última medida que catalogan de "injusta".

La huelga está convocada por las organizaciones CSIF, CGT, CCOO, STEA-I, UGT y ANPE, PSOE, CHA, IU, PODEMOS, ZEC, MOVIMIENTO SUMAR y PCE, ADIZAR, AEDIPA, FADEA, FABZ y FAPAR.

"Iniciamos una serie de actividades y movilizaciones encaminadas a que la comunidad educativa de la Escuela Pública respalde este rechazo y haga patente el agravio comparativo que se produce al desviar fondos públicos para necesidades ya cubiertas, mientras los centros públicos presentan carencias que deterioran su trabajo y su imagen, por la dejación de responsabilidades de la Administración con ellos", denuncian desde las organizaciones convocantes.

Asimismo, rechazan una "competencia" entre la escuela pública o concertados, "sino de un cambio de modelo educativo, que afecta a todo el territorio".

A lo que han criticado que el Partido Popular "tiene una preferencia por los servicios privados, que manifiesta no solo por el respaldo económico que reciben, sino también por el deterioro al que somete a los servicios públicos, en este caso el educativo".

Además de estas dos jornadas de huelga, desde las organizaciones también citan a realizar concentraciones en los centros los miércoles y así se asistirá a concentraciones antes del inicio de la jornada los días 22 y 29 de abril como el 6 y el 13 de mayo.

Las organizaciones también van a realizar asambleas informativas en diferentes ciudades y localidades como Tarazona, Calatayud, Caspe o Sabiñánigo.

Respecto al Recurso Contencioso Administrativo que ya anunciaron que iban a interponer han actualizado que la abogada está preparando el escrito.

"Denunciamos la alevosía, las formas y el momento en el que se ha publicado la convocatoria, con un Gobierno en funciones, lo que condiciona considerablemente su capacidad de obrar, y con una prórroga presupuestaria por segundo año consecutivo, que no permite la incorporación de gasto nuevo", concluye.