El concierto del bachillerato en Aragón, a debate: del miedo a la fuga de alumnos y profesores al ahorro de las familias

El tema de la semana en Aragón tiene nombre: bachillerato concertado. Este martes la consejera en funciones, Tomasa Hernández, dio un paso al frente para confirmar la implantación de esta modalidad educativa.

Un compromiso electoral del PP de Jorge Azcón que ya anunció en el debate de la Comunidad y llevó a lo largo de la campaña electoral para el 8-F.

Aún sin formar un nuevo Ejecutivo, el Gobierno en funciones lo ha hecho oficial y este miércoles ya se publicó en el Boletín Oficial de Aragón.

Según la consejería de Educación, 23 centros concertados podrán pedir adherirse a esta nueva medida, que estiman que beneficiará a 1.900 alumnos. El coste total son 7 millones de euros, de los que 2,7 millones se aportarán del presupuesto de 2026 tras la modificación del plurianual.

El anuncio ha traído reacciones por parte de los defensores de la educación pública en Aragón. Los sindicatos y asociaciones de familias mostraron su rechazo. CSIF, STEA o CCOO ya adelantaron que iniciarían una guerra judicial si fuera necesario.

Más allá de organizaciones sindicales, los propios centros educativos públicos miran con cierto reparo la concertación del bachillerato, sobre todo, en cuestión de las consecuencias que para ellos acarrearía.

Posible pérdida de alumnos

"Es una preocupación a todos los niveles, tanto por el alumnado como por las consecuencias en el equipo docente", señala Ana Inigo, directora del IES Goya en Zaragoza.

En estos momentos este instituto de educación pública tiene diez clases para la impartición de las diferentes ramas de bachillerato. Esto supone que llega a duplicar el número de aulas de 4º de la ESO a las de primero de bachillerato.

Unos números que temen que se vean reducidos ante la concertación ya que manejan una horquilla de alumnado que proviene de centro concertado que luego se traslada a un centro público para impartir el bachillerato.

"Estamos expectantes porque puede provocar una pérdida de matriculación de alumnos", señala. Por lo que en consecuencia más directa esto puede implicar un cierre de aulas ya existentes.

Esto, a su juicio, acarrearía un problema en gestión de las plantillas. A pesar de que en su instituto es una "plantilla estable" podría implicar cierta incertidumbre en términos generales por una posible reducción de profesorado.

Aunque el anuncio ha caído como un jarro de agua fría, Inigo mantiene la esperanza. El IES Goya celebró este jueves su jornada de puertas abiertas "que funcionó muy bien" y confía en que el "buen trabajo" haya quedado reflejado y no tener que sufrir en demasía las consecuencias de la concertación.

Felisa Ferraz, directora del Colegio Sagrado Corazón de Jesús de Zaragoza E. E.

"Muy positivamente"

En todo este entramado, hay dos caras. Felisa Ferraz, directora del Colegio Sagrado Corazón de Jesús, en la margen izquierda de Zaragoza, celebra esta nueva implantación y lo ve como un acto "positivo" para la educación y para su institución académica de corte concertada.

"Nosotros desde el momento en el que se abrió la posibilidad de que saliera la convocatoria dijimos que se solicitaría. Estuvimos expectantes porque en un inicio iba a implantarse en segundo y ahora es en primero", señala Ferraz.

Ahora que es un hecho que es realidad, esperan los flecos que aún quedan por cerrar en términos de ratios y asuntos técnicos que el departamento aún no ha concretado. Por el momento, tienen por seguro que sus tres aulas y los alrededor de 70 futuros alumnos de primero de bachillerato del centro podrán beneficiarse.

Así, el Colegio Sagrado Corazón de Jesús se divide en tres vías, una por rama académica de Ciencias, Humanidades y Ciencias Sociales.

"Prácticamente todos nuestros alumnos de 4º de la ESO se quieren quedar en el centro para el bachillerato y nos parece una manera de abrir oportunidades para los alumnos ya que tenemos el compromiso de que pueden continuar con nosotros sus estudios", indica.

Y es que la preocupación económica es lo que más se mira en estos tiempos ya que el bachillerato privado tiene un coste que va de los 300 a los 400 euros medios al mes por alumno. Con la implantación de la concertación esto disminuirá a una horquilla de 18 a 36 euros.

Por lo que ya no solo implica la continuidad académica con "sus profesores de siempre", también supone "una oportunidad de llegar a muchos otros alumnos que vienen de otros centros y quieren empezar el bachillerato con nosotros".

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Un ahorro para las familias

El bolsillo lo miran todos. La familia Laguardia estaba haciendo encaje de bolillos para que su hijo Rodrigo pudiera continuar con sus estudios de bachillerato en el centro académico en el que ha desarrollado todos sus estudios, el Colegio Sagrada Familia.

Esto iba a suponer para su familia el gasto de 400 euros más al mes, a lo que tiene que añadir el gasto de comedor y extraescolares de sus otras tres hijas que asciende a 200 euros por niña. Esto iba a suponer un desembolso de casi 1.000 euros al mes para esta familia del Distrito Sur de Zaragoza.

"Ya teníamos en mente que para el año que viene iba a suponer un esfuerzo importante para la familia. Ya nos planteamos tener que recortar en cuestión de extraescolares u otros aspectos para poder llegar a todo", explica Víctor Laguardia, padre que se va a poder beneficiar de esta nueva medida.

Así, lo que iba a suponer un desembolso de 4.000 euros por curso, se reduce notablemente. Por lo que esta familia está "muy contenta", aún más si cabe ya que en un inicio no se iban a poder beneficiar porque se iba a comenzar en 2º de Bachillerato, y le iba a tocar pagar ese primer curso.

A pesar de que en su caso iba continuar en su colegio ante su satisfacción con el centro, mira en positivo por el resto de padres: "Muchos ya se estaban planteando sacar a sus hijos por temas económicos y esto le va a permitir que sus hijos continúen con sus profesores y amigos de siempre", recalca.