Los sindicatos sanitarios denuncian el "secuestro" de las negociaciones en Aragón y amenazan con ir a huelga

CSIF, CCOO, UGT y FTPS se unen para rechazar las negociaciones con el comité de huelga de Cesm Aragón y Fasamet con el gobierno de Azcón.

Lío sanitario en Aragón. Los sindicatos CSIF, CCOO, UGT y FTPS dan un paso al frente y denuncian que se están "secuestrando" las negociaciones para el avance de las condiciones del personal del SALUD por parte del comité de huelga (Cesm Aragón y Fasamet) con el Gobierno en funciones de Aragón.

Los sindicatos Cesm Aragón y Fasamet han sido los protagonistas en los últimos meses al ser los convocantes de la huelga contra el Estatuto Marco de la ministra Mónica García. A su vez, la huelga también tomó índole autonómica al solicitarle al consejero de Sanidad, José Luis Bancalero, la mejora de las condiciones de los médicos como el precio de las guardias, la categoría profesional a nivel 4 o una mejora para suplir el déficit de profesionales.

Esto ha supuesto que estas negociaciones se lleven fuera de la Mesa Sectorial de Sanidad de la que forman parte todos los sindicatos. Ante esta situación, los sindicatos CSIF, CCOO, UGT y FTPS se han unido para reclamar que las negociaciones se vuelvan a llevar "a donde pertenecen", es decir, a la Mesa Sectorial.

"Comparecemos de forma conjunta el 70% de la mesa sectorial en representación de las más de 28.000 personas del SALUD. El personal de la sanidad está cansado de que se tomen decisiones de forma unilateral", ha comenzado Jessica Fessenden, presidenta de CSIF Aragón Sanidad.

De esta forma, ha recordado que el lugar de las negociaciones es la mesa sectorial. Así, ha mencionado que en diciembre en este espacio se comenzó a hacer avances en una serie de reivindicaciones "que afectaban a todo el personal de sanidad".

"Entre estas cuestiones teníamos puntos clave como el complemento de la carrera profesional, donde se parece que se iba a integrar ya al personal temporal y vamos a conseguir que se contara el tiempo de residencia para el personal mir, el desbloqueo del nivel 4 también era una de las peticiones", ha explicado. Además de igualar el precio de las guardias y las noches.

Ante estas negociaciones, el plan que se manejaba era una nueva reunión el 3 de marzo que quedó sin celebrarse ante la falta de Gobierno autonómico. Sin embargo, denuncian que "mientras el Gobierno de Azcón mantiene reuniones con los sindicatos médicos que llevan las mismas reivindicaciones que estábamos llevando".

En esa misma línea, Vanesa Pellicena, secretaria de Sanidad de UGT, ha indicado sus dudas sobre la "legalidad" de un posible acuerdo entre el comité de huelga y el Gobierno de Azcón al tratarse de un ejecutivo en funciones. Asimismo, ha reclamado que "debe ser extensivo a todos los trabajadores de servicios".

Por todo ello, desde los sindicatos ya han anunciado una serie de movilizaciones que se van a extender en el tiempo y que comenzarán con una concentración el próximo 17 de abril a las puertas del SALUD.

"Vamos a iniciar si es necesario y si no se llega a un acuerdo de todas las categorías a una movilización para que la ciudadanía se manifieste contra la gestión del Gobierno de Azcón", ha señalado Delia Lizana, de CCOO.

Por el momento, no tienen un calendario de paros y movilizaciones que se tiene que pactar. Si bien el 16 de abril tienen una reunión con los representantes de la consejería de Sanidad.

Por todo ello, desde FTPS (agrupa a SAE y TCA) han pedido la incorporación del sindicato de enfermeras SATSE a estas negociaciones. "Lo que pedimos no es un privilegio, es justicia, defendemos las condiciones laborales para una mejor atención sanitaria", ha reclamado María Jesús Domenech, portavoz de FTPS.