PP y Vox avanzan en una reforma fiscal en Aragón: la rebaja del Impuesto de Sucesiones se pone en el foco

Dos meses después de las elecciones del 8 de febrero, PP y Vox han querido escenificar sus negociaciones con una primera reunión pública. El núcleo duro de Jorge Azcón y Alejandro Nolasco se encerraron durante unas cuatro horas para avanzar en cuestiones clave, pero todavía falta por pulir un acuerdo que tendrá que cerrarse antes del 3 de mayo.

En estos dos meses, tanto PP como Vox han apelado siempre a la discreción y al silencio, sin desvelar detalles de sus conversaciones, pero los tiempos han forzado a ambas partes a dejarse ver, si bien no hubo ninguna instantánea conjunta. En la sombra el presidente Azcón, que estaba en el encuentro.

Este encuentro se ha centrado en cuatro temas clave: fiscalidad, inmigración, seguridad y vivienda, pero reconociendo que todavía quedan otros temas por pulir.

Así, PP y Vox han avanzado en una reforma fiscal en Aragón, que, entre otras cuestiones, supondrá poner plazos y garantías a la bajada del Impuesto de Sucesiones pactada ya en 2023.

En el primer (y único) presupuesto de la anterior legislatura, el Gobierno suprimió el pago para el Grupo 1 (hijos menores de 21 años), que afectó, según datos de 2022, a unas 150 personas.

Tras la ruptura de PP y Vox, Azcón prometió en octubre de 2024 la bonificación al 99% del Impuesto de Sucesiones para el Grupo 2 (descendientes o adoptados mayores de 21 años y cónyuges). Desde el Departamento de Hacienda se calculaba que tendría un impacto de unos 40 millones de euros.

La falta de presupuesto para 2025 retrasó esta medida, pero el Gobierno de Azcón volvió a llevarla a las cuentas de 2026, que tampoco salieron adelante.

Ahora, la intención de PP y Vox es fijar con fechas la bonificación no solo al Grupo 2, sino también al 3 (hermanos, sobrinos, tíos y ascendientes o descendientes por afinidad) y al 4 (primos y grados más distantes o incluso sin parentesco). Incluso podría empezar a aplicarse ya en el presupuesto de 2026 en caso de que finalmente lo haya.

Vivienda y la prioridad nacional

Pese a que, en público ante los medios de comunicación, ambas partes no han querido desvelar prácticamente ningún detalle, Vox no ha escondido que una de sus líneas rojas es la prioridad nacional en las ayudas para acceder a una vivienda.

Para Vox, esta prioridad nacional es parte del "mensaje irrenunciable de Vox", aunque está por ver hasta qué punto se compromete a llegar el PP.

“Eso es una concreción en la que seguro que también llegaremos a algún acuerdo”, dijo la vicepresidenta en funciones y portavoz popular en las negociaciones, Mar Vaquero.

Los “palos en la rueda” de Génova

En su comparecencia de cerca de 20 minutos, Vox ha mostrado predisposición a alcanzar acuerdos, pero con una coletilla que más bien sonaba a directriz: "Las negociaciones llegarán a buen puerto si Génova deja de torpedear", decían.

El trasfondo de estas palabras se dirigen hacia Extremadura. Los de Abascal acusan al PP nacional de filtrar a la prensa una reunión para seguir desencallando el acuerdo, al igual que un encuentro del propio Jorge Azcón con Montse Lluís, secretaria general adjunta de Vox.

Con ello, y después de unas seis horas encerrados en un hotel alejado del centro de Zaragoza y cercano a la estación de Delicias, ambas partes han salido aparentemente satisfechos, pero sin cita para volver a verse, aunque será ya la próxima semana.

Es posible que en ese siguiente encuentro se abra el melón de la energía y, en concreto, del Inaga, especialmente en plena investigación de la Guardia Civil por las autorizaciones de renovables. Otros temas todavía sin tocar son la cultura o, uno de los pilares de Vox, la agricultura.