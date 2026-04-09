La demora sanitaria, el ruido y las energías renovables: las quejas más recurrentes a la Justicia de Aragón

La justicia de Aragón, Concepción Gimeno (i), entrega el Informe Anual 2025 a la presidenta de las Cortes de Aragón, María Navarro, este jueves en Zaragoza. EFE/Javier Cebollada

La Justicia de Aragón es una institución en la que confían cada vez más los ciudadanos. Parte de ello se ve en el aumento de las quejas que han sido remitidas a Concepción Gimeno y su equipo a lo largo de 2025 y que denota un aumento con la tramitación de 2.135 expedientes, un 22% más respecto a 2023.

Así lo ha evidenciado la Justicia de Aragón tras entregarle el Informe Anual de 2025 a la presidenta de las Cortes de Aragón, María Navarro.

En datos generales, 8.922 personas solicitaron la mediación de la Institución. 794 asuntos fueron resueltos mediante la vía de información con gestiones y las sugerencias dirigidas a la administración ascendieron a 184. De ellas, hubo una aceptación del 73%.

Esto para la Justicia evidencia una “buena comunicación y colaboración” con las administraciones pertinentes.

¿De qué se quejan los aragoneses?

Gimeno ha resaltado que Sanidad sigue siendo la preocupación mayor por parte de los ciudadanos y la que ha concertado el mayor número de quejas con 290. “Nos preocupa mucho y vienen muchos vecinos por la lista de espera, por la demora en la asistencia y lo que eso provoca en un aumento de sus dolencias”, ha evidenciado.

En esta área las quejas también se concentran en los servicios hospitalarios del Hospital Obispo Polanco de Teruel o Barbastro.

Si bien ha destacado que hay "escasas" quejas sobre posibles malas praxis lo que señala "niveles altos de formación en nuestro personal".

Igualmente, ha destacado que por parte del departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón se tiene respuesta y buena comunicación, teniendo incluso respuestas para el tiempo de demora.

Servicios Sociales es la siguiente que más quejas aglutina con 215. En este aspecto ha resaltado que ha habido un descenso de estas en cuestión de la valoración de la dependencia, aunque en materia de valoración del grado de discapacidad y ayudas las quejas se incrementaron.

Asimismo ha destacado que se han realizado visitas a residencias para conocer cómo viven los mayores “sin mayores incidencias” más allá de higiene.

Los aspectos sociales siguen siendo los más reiterados en las visitas a la Justicia de Aragón. Educación alcanza los 197 expedientes.

Gimeno ha valorado en positivo el trabajo realizado por su institución en estos últimos años para una mejora en la dotación de auxiliares de educación especial en los que las quejas se han visto disminuidas.

Aunque en educación, y como ha expresado su preocupación, hay un aumento en el aspecto de abuso escolar y como consecuencia el suicidio entre los jóvenes, y la tecnología en la que ha recordado que "cualquier medida regulatoria tiene que estar basada en evidencias científicas".

En cuanto a Servicios Públicos se han tratado 172 quejas. La más reiterada se centra en la presencia de taxis adaptados como en la accesibilidad al tranvía y a autobuses. En estos casos las sugerencias al Ayuntamiento de Zaragoza fueron aceptadas.

Energías renovables

Una de las sugerencias emitidas por la Justicia de Aragón se centra en el ámbito de las energías renovables. "Hay que tener en cuenta los servicios acumulativos y sinérgicos que podía producir la instalación de numerosas instalaciones de este tipo en un mismo emplazamiento", ha explicado sobre la sugerencia emitida.

En la misma, llamaban la atención que "parecía que los procedimientos a veces se acortaban los plazos para presentar una alegación". Por ello, ha incidido en la necesidad de un plan energético completo en el territorio aragonés.

Esto constituye al área de Medio Ambiente en la que se han efectuado 125 expedientes. Más allá de las energías renovables, Gimeno también ha destacado el incremento de las quejas respecto al ruido urbano.

"Los vecinos están preocupados por los ruidos en las calles, actividades ya que supone una violación de un derecho fundamental", ha indicado.

Necesidad de vivienda

El área de Justicia (118 expedientes) siguió habiendo quejas, aunque menos que en 2024, por la saturación de los registros civiles y por la denegación del derecho a la asistencia jurídica gratuita, entre otras.

Y en Interior, la Institución recibió quejas relacionadas con la seguridad ciudadana en las que se reclamaba mayor presencia policial en determinados pueblos y zonas de la capital aragonesa.

Por su parte, en el área de Economía y Hacienda (102 expedientes), la Administración aceptó una sugerencia para que la cita previa no limite el acceso a los registros públicos de Hacienda. En 2025, también se recordó al Gobierno su obligación de cumplir con el deber estatutario de presentar el Proyecto de Ley de Presupuestos en plazo.

En el área de Urbanismo (99 expedientes) se intervino en relación con el deterioro de edificaciones, sobre todo, en municipios del medio rural, algunas de ellas de indudable valor patrimonial, como Casa Ruba, en Fanlo.

Sobre el acceso a la vivienda en general, la Institución percibió en 2025 la preocupación de la sociedad ante el incremento de precios y la carestía de vivienda pública. Como además se emitió sugerencias para la construcción de vivienda pública protegida.

En particular, se recibieron quejas de personas vulnerables que dependen de ayudas al alquiler para hacer frente a esta necesidad básica. Y respecto a la vivienda dotacional pública, la Institución ha pedido que no se deje a los barrios infradotados de servicios esenciales, como escuelas o centros de salud.