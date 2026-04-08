Aragón crea la 'Unidad PIGA': 10 técnicos que desatascarán las grandes inversiones de interés general desde el Inaga

La vicepresidenta en funciones, Mar Vaquero, este miércoles tras el Consejo de Gobierno. E. E.

Aragón ha anunciado este miércoles la creación de la 'Unidad PIGA': 10 técnicos que desatascarán las grandes inversiones de interés general desde el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga).

Serán 7 trabajadores del grupo A1 y 3 del grupo A2. Los puestos tendrán carácter temporal hasta abril de 2028, aunque se podrán prorrogar hasta 2029.

La vicepresidenta en funciones, Mar Vaquero, ha asegurado que esta nueva unidad no responde a que el Inaga vaya lento, sino a que "se ha constatado una necesidad" por el volumen de trabajo existente y se ha querido reforzar el Instituto con más presupuesto, más medios humanos y una mayor apuesta por la digitalización.

La medida se enmarca en el Plan de Agilización que puso en marcha el PP. Con estos 10 técnicos, la plantilla pasará a tener un total de 96 efectivos, lo que representa un incremento del 33% respecto a la situación de partida.

El plan, defienden los conservadores, ha permitido reducir "de manera significativa" la acumulación de estos expedientes, que se caracterizan por su alta complejidad.

El programa que ahora pone en marcha el Ejecutivo en funciones cuenta con una previsión de gasto plurianual de 1,4 millones de euros.

En 'cartera' hay más de 130 solicitudes de autorización ambiental integrada en el ámbito industrial, incluyendo numerosas plantas de biogás, y 15 Planes de Interés General de Aragón actualmente en tramitación, todos ellos, subrayan desde la DGA, "asociados a importantes inversiones y generación de empleo".

Con este nuevo 'plus', ha dicho Vaquero, se busca garantizar el cumplimiento de los plazos y mantener los niveles de control y de calidad en la evaluación ambiental.

Los técnicos que se incorporarán al Inaga participarán en la tramitación "completa" de expedientes en todas sus fases, desde el análisis de la documentación y la validación de solicitudes hasta la elaboración de informes técnicos y propuestas de resolución.

La vicepresidenta en funciones ha destacado que con el cambio impulsado desde el PP prácticamente se ha eliminado la dependencia de consultoras externas, con una reducción superior al 99% en los encargos para las evaluaciones de impacto ambiental en cuestión de tres años.

Otro de los hitos: haber reducido de 7.500 a 4.400 los expedientes activos y haber pasado de 4.875 a 2.750 los que se resuelven fuera de plazo.

Otros acuerdos

Este no ha sido, en todo caso, el único acuerdo adoptado en Consejo de Gobierno. Los conservadores también han actualizado la entrada en vigor del nuevo Acuerdo Marco de Mayores al 1 de mayo.

Según ha expuesto Vaquero, la oferta de plazas residenciales se ampliará hasta garantizar 2.000, 93 más que las recogidas en el acuerdo en vigor.

Además, el precio por plaza que paga la DGA se actualizará, pasando de 65,4 euros al día a 75.