Alejandro Fernández (PP): "La próxima legislatura tiene que servir para corregir los desmanes del frente popular"

Alejandro Fernández, durante la presentación de su libro en el palacio de la Aljafería de Zaragoza. Fabián Simón DGA

El presidente del PP catalán, Alejandro Fernández, ha alertado este martes de que si no se actúa "con determinación", la próxima podría ser la legislatura de la consolidación de los "desmanes" del frente popular en Cataluña.

"Estamos todavía a tiempo", ha asegurado durante la presentación de su libro, 'A calzón quitao', en Zaragoza.

Fernández se ha reivindicado y ha recalcado que no escribió el libro después de llevarse una "castaña electoral histórica", sino tras registrar "el mayor crecimiento en 12 años de la política catalana".

En este sentido, ha advertido de que "no se haría bien a España" si se mirase para otro lado con todo lo que está ocurriendo en Cataluña y ha augurado unas elecciones plebiscitarias.

Esos "desmanes" que critica son los que se compromete a combatir desde el PP. "La próxima tiene que ser una legislatura de corrección de los desmanes. Si los institucionalizamos, el paso siguiente sabemos cuál es. Ya están enseñando la patita. Convierten lo imposible en imprescindible en poco tiempo. Ocurrió con la amnistía. Al principio lo negaron y consiguieron que hasta algún sacerdote se pronunciase a favor. Ahora van a por la Corona. Cuando crean que la fruta está madura se lanzarán sin disimulo", aventuraba.

El reto, ha dicho, no será fácil, ya que enfrente hay "un frente bien engrasado que aspira a que España sea una confederación plurinacional en forma de república", lo que "supondría la ruptura del artículo 2 de la Constitución".

Fernández ha llegado a asegurar que Zapatero es peor que Sánchez, ya que mientras este último ha ido "adaptando sus intereses a cualquier tipo de ideología", lo del expresidente socialista es "genuino". "Tuvo la habilidad de vender que era Bambi, pero hoy sabemos que no lo era", agregaba.

La silla más incómoda

El líder conservador no ha ocultado que la presidencia del PP catalán es "la silla más incómoda de España". "He tenido dos antecesores brillantes y muy distintos entre sí a los que yo escuchaba embobado, pero les cortaron la cabeza igualmente", recordaba.

Eso, en su opinión, es pan para hoy y hambre para mañana. En su caso, al PP le faltó "el canto de un duro para desaparecer". "Recibí muchas presiones para bajar la persiana y que nos sumásemos al proyecto de Manuel Valls. Me negué, pero acerté de chiripa. Pudimos habernos quedado a cero", admitía, para poco después resaltar que ser independentista en Cataluña es "un chollo".

Fernández ha estado arropado por la presidenta de las Cortes, María Navarro; la vicepresidenta en funciones, Mar Vaquero, una nutrida representación de consejeros e incluso un diputado socialista, Óscar Galeano.

"No espero que aplaudas mi intervención, pero no lo descarto. Estás en familia y nadie va a decir nada, tú tranquilo", le decía a modo de broma al inicio de su intervención, en la que ha agradecido tener "una excusa creíble" para escapar durante unas horas del "manicomio" del Parlament de Cataluña.

El líder catalán ha sido presentado por el presidente de Aragón en funciones y líder autonómico del PP Jorge Azcón, al que le unen décadas de amistad.

Se conocieron cuando ambos presidían Nuevas Generaciones en sus respectivas comunidades y desde entonces han mantenido la sintonía.

A Fernández lo ha definido como un político "de raza" que ha ejercido en los momentos buenos y malos, contra viento y marea.

Para los aragoneses, ha incidido Azcón, entender la política catalana es una obligación. "Si una influye aparte de la nacional es la catalana por razones de cercanía que todos conocemos", razonaba.

Del libro ha destacado que abra el debate de la reforma constitucional, aunque Azcón ha dudado del impacto que tendría apostar por unas listas abiertas.

A su juicio, el libro blanco del que habla Fernández en las últimas páginas de su obra "es la tecla" de lo que el PP catalán tiene que hacer para cambiar el signo político.

La tarea, en opinión de Azcón, resulta especialmente importante por lo visto en las últimas décadas. "Si en algún sitio hemos visto lo que ha pasado en Cataluña y la decadencia de la que Alejandro habla es en Aragón. Ahora es absolutamente extraordinario que la gente joven vaya a estudiar a Cataluña, cuando antes era mucho más habitual", apuntaba.