El Gobierno de Azcón culpa a la "ocurrencia legislativa" de Pedro Sánchez del negocio con la regularización de inmigrantes

El intento de 'hacer caja' con la regularización masiva de inmigrantes por parte de supuestas ONG en Zaragoza tiene un claro culpable a juicio del Gobierno de Aragón: la "ocurrencia legislativa" de Pedro Sánchez.

Es lo que trasladan desde el Departamento de Bienestar ante la alerta que ha generado la 'oferta' de la ONG Sin Fronteras Derechos Humanos Internacionales, que pide 400 euros por persona por tramitar el papeleo a quienes quieran acogerse a esta medida, de la que ni siquiera se conoce aún la letra pequeña.

El Ejecutivo critica que "al calor de la descoordinación y el 'efecto llamada' que ha provocado el Gobierno central" con esta regularización se hayan generado "expectativas" entre el colectivo de personas migrantes en situación irregular.

Y no solo eso sino que se han dado "oportunidades para quienes quieren sacar rédito económico de los más vulnerables en momentos de incertidumbre".

En concreto, esta agrupación -con sede en el número 89 de la avenida de Madrid, en el barrio de Las Delicias, uno de los más humildes de Zaragoza-, pide hasta 400 euros por caso y ofrece "descuentos para familias" y una primera consulta gratuita.

Cartel con la 'oferta' de la supuesta ONG. E. E.

Estas cantidades distan mucho del espíritu de las ONG. Y más teniendo en cuenta que otras como Accem están haciendo talleres sin coste alguno para las personas que atienden.

Esos 400 euros han puesto en alerta al sector, que ha dado aviso, incluso, a la Policía Nacional.

Desde Bienestar Social van más allá y dicen que "la política de puertas abiertas del Gobierno Central lleva años incentivando el trabajo de las mafias". "Con esta última ocurrencia legislativa se pretende sacar a los inmigrantes de la irregularidad sin medios, sin estructura y sin orden", agregan.

A su juicio, "se constata una dejación de funciones del Estado en cuanto a la política migratoria" en la que "impera la descoordinación y una deliberada opacidad en cada decisión sobre extranjería, impuesta vía Real Decreto, sin diálogo ni proporcionalidad".

Por ello, creen que lo que de verdad necesitan los aragoneses es "una explicación de por qué guardan silencio e incentivan posibles malas prácticas" en perjuicio de los colectivos vulnerables que deberían proteger.

Los motivos de sospecha

Las asociaciones del sector dudan de que la ONG Sin Fronteras Derechos Humanos Internacionales esté constituida como tal.

"Que pidan 400 euros por caso es, cuanto menos, moralmente dudoso. Las ONG ayudamos a la gente sin pedir nada a cambio. Es raro que traten de conseguir recursos a través de las personas a las que están ayudando", dicen las entidades consultadas por EL ESPAÑOL.

Tampoco ayuda la limitadísima actividad de la entidad en redes sociales. En su perfil de Instagram solo tiene 6 seguidores y una única publicación del 8 de abril de 2025.

En ella, la ONG se define como una fundación internacional por los derechos humanos donde se ofrecen servicios de abogacía, representación legal, asesoría y defensa de los derechos humanos.

Las claves

Las ONG siguen esperando al 1 de abril para que el Gobierno de España dé más datos sobre la regularización para poder ofrecer certezas a las personas que atienden.

A ella podrán acogerse las personas que se encuentren en España y hayan llegado antes del 31 de diciembre de 2025.

Además, deberán presentar la solicitud dentro del plazo establecido, que finalizará el 30 de junio de 2026. Será imprescindible no tener antecedentes penales en España ni en los países donde se haya residido durante los últimos cinco años, no tener prohibida la entrada en el territorio español y abonar la tasa administrativa correspondiente, cuyo importe aún está pendiente de concretarse.

Uno de los aspectos más relevantes es que, desde el momento en que la solicitud sea admitida a trámite, la persona quedará autorizada provisionalmente a residir y trabajar en España.

Este permiso permitirá trabajar tanto por cuenta ajena como por cuenta propia en cualquier sector y en todo el territorio nacional. Además, durante la tramitación se suspenderá cualquier procedimiento de retorno o expulsión.